Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Trastevere, famiglia canadese rapinata sul Lungotevere: tre arresti, recuperati gioielli e smartphone

L'intervento lampo dei Carabinieri di Piazza Venezia permette di bloccare i baby rapinatori e recuperare i gioielli

L.B. - 25 Agosto 2026

Un’aggressione improvvisa nell’oscurità, poi la fuga a piedi tra i vicoli e la risposta fulminea dell’Arma.

Si è conclusa con tre arresti e il totale recupero del bottino la notte d’incubo vissuta da una famiglia di turisti canadesi, finita nel mirino di un gruppo di rapinatori lungo il Tevere.

I fatti sono scattati intorno all’una e cinquanta della notte sul Lungotevere Aventino, nei pressi di via di San Francesco a Ripa.

Le quattro vittime – membri dello stesso nucleo familiare, di età compresa tra i 19 e i 57 anni – stavano passeggiando quando sono state bloccate alle spalle con la forza da una banda di malviventi.

Nel giro di pochi istanti, i rapinatori sono riusciti a strappare un cellulare, due catenine e un bracciale, per poi dileguarsi di corsa nelle strade circostanti.

L’allarme alla Centrale Operativa ha fatto scattare immediatamente la rete dei controlli in tutta l’area del centro.

A intercettare i sospetti è stata la pattuglia del Comando Carabinieri di Roma Piazza Venezia, già impegnata nella perlustrazione della zona nell’ambito dei servizi antirapina.

I punti chiave dell’operazione:

I fermati: Si tratta di tre cittadini tunisini di 21, 24 e 25 anni, tutti con precedenti specifici. Rintracciati a breve distanza, sono stati condotti in caserma e riconosciuti senza esitazione dalle vittime.

La refurtiva: Tutta la gioielleria sottratta e lo smartphone sono stati recuperati dai militari e restituiti ai turisti, che fortunatamente non hanno riportato ferite.

Le indagini: Gli arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima nelle aule di piazzale Clodio. Proseguono le ricerche per tracciare e identificare il quarto membro del commando, riuscito a far perdere le proprie tracce durante la fuga.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati