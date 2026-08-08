Travolge un ciclista sulla Litoranea e scappa: pirata della strada smascherato dalle telecamere a Ostia

Un impatto violento contro la fiancata, il volo oltre il guardrail e la corsa disperata dei soccorsi, mentre chi era al volante del fuoristrada premeva sull’acceleratore per sparire nel nulla.

È bastata una manciata di ore agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per chiudere il cerchio su un grave episodio di omissione di soccorso avvenuto ieri pomeriggio lungo la via Litoranea, all’altezza del litorale di Ostia.

La vittima è un cittadino francese in vacanza sul litorale romano. Intorno alle 15:30 di ieri, il turista stava pedalando lungo la strada costiera in direzione dei “Cancelli” quando è stato violentemente tamponato da una Jeep.

L’urto lo ha letteralmente sbalzato oltre la barriera di protezione della carreggiata. Il conducente del mezzo, anziché arrestare la marcia e allertare i soccorsi, ha tirato dritto lasciando il ciclista a terra.

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo, l’uomo si trova tuttora ricoverato in condizioni critiche sotto la stretta osservazione dei medici.

La svolta nei filmati della Sala Sistema Roma

Sul luogo del sinistro sono giunti immediatamente i caschi bianchi del X Gruppo per effettuare i rilievi di rito e congelare la scena.

Senza un numero di targa fornito dai testimoni sotto shock, gli investigatori hanno avviato un lavoro di intelligence incrociando le testimonianze con la banca dati visiva della Sala Sistema Roma.

Il vaglio minuzioso dei fotogrammi registrati dalle telecamere di videosorveglianza disseminate lungo la via Litoranea e nei varchi d’accesso agli stabilimenti ha permesso di isolare il passaggio del fuoristrada e di tracciarne la targa.

Il blitz all’Infernetto: «Un atto vandalico», ma la scusa non regge

Una volta ottenuto l’indirizzo del proprietario, le pattuglie sono scattate verso il quartiere dell’Infernetto.

Nel cortile dell’abitazione è stata individuata la Jeep incriminata: il mezzo mostrava evidenti e pesanti spaccature sulla parte frontale, sul cofano motore e una crepa sul parabrezza, compatibili con la silhouette del ciclista travolto poco prima.

Di fronte alle contestazioni dei caschi bianchi, l’intestatario del veicolo – un italiano classe 1971 – ha provato a giustificare le ammaccature raccontando di essere stato vittima di un presunto raid vandalico avvenuto solo poche ore prima.

La versione è crollata di fronte all’evidenza dei rilievi tecnici e alla perfetta corrispondenza con i video dell’incidente.

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per fuga e omissione di soccorso, mentre la Jeep è stata posta sotto sequestro penale in attesa delle perizie della Procura della Repubblica.

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