Trovato morto il pescatore disperso a Focene: la salma incastrata tra le scogliere a due passi dalla riva

Un epilogo drammatico e temuto dopo quarantotto ore di angoscia e perlustrazioni ininterrotte.

Si sono concluse a mezzogiorno di oggi 25 luglio le operazioni di ricerca del pescatore R.S di 61 anni svanito nel nulla mentre si trovava al largo dello specchio d’acqua di Focene, sulla fascia costiera di Fiumicino.

Il cadavere dell’uomo è stato avvistato dalle pattuglie della Polizia di Stato operative nel dispositivo di soccorso diretto dalla Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino.

La salma giaceva a circa cinquanta metri dal bagnasciuga, nei pressi di una scogliera soffolta, poco distante dal perimetro in cui era stato intercettato il suo natante, rimasto alla deriva con il motore inserito e nessuno a bordo.

Il recupero dei sub e gli accertamenti medico-legali

Dopo l’individuazione da parte dell’unità nautica della Polizia, è scattato il coordinamento con la Guardia Costiera, giunta sul punto indicato con un’unità navale e la squadra dei nuclei sommozzatori.

L’impiego dei sub si è reso indispensabile a causa della posizione del corpo, rimasto parzialmente intrappolato tra i massi della barriera frangiflutti.

Per due giorni l’intera area è stata setacciata da un ingente dispositivo:

In mare: motovedette e imbarcazioni veloci della Capitaneria di Porto e della Polizia;

In volo: un elicottero per il monitoraggio della linea di costa dall’alto;

A terra: pattuglie della Protezione Civile e forze dell’ordine lungo la spiaggia.

A confermare l’identità della vittima sono stati i documenti di riconoscimento rinvenuti nel portafoglio, conservato nella tasca dei pantaloni che l’uomo indossava.

Informati i parenti, la Procura ha disposto il sequestro della salma e il successivo trasferimento presso la camera mortuaria del Policlinico Gemelli di Roma, dove il medico legale eseguirà l’esame autoptico per stabilire se il decesso sia stato provocato da un malore o da una caduta accidentale.

Il cordoglio della comunità cittadina

Il drammatico ritrovo ha suscitato profondo dolore in tutta la cittadina tirrenica. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha voluto rivolgere un messaggio di condoglianze ai familiari del sessantunenne a nome di tutta la comunità, rivolgendo un ringraziamento formale agli uomini della Guardia Costiera, alle forze di Polizia, ai volontari della Protezione Civile e a quanti si sono spesi nelle complesse operazioni di salvataggio e recupero.

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