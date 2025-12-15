Truffa del finto nipote a Segni: anziana derubata, due arresti sulla A1

Un giornata di paura per un’anziana trasformato in un’azione lampo dei Carabinieri. Due uomini, armati solo di inganno e audacia, avevano tentato di mettere a segno la classica truffa del “finto nipote”, sottraendo alla vittima denaro e gioielli per circa 12.000 euro. Ma il loro piano è naufragato grazie all’intervento immediato del Nucleo Operativo di Colleferro.

Tutto è iniziato con una telefonata disperata: la figlia dell’anziana, accorgendosi della truffa, ha lanciato l’allarme alla Centrale Operativa. I due truffatori, fuggiti a bordo di un’auto bianca e nera, hanno tentato la fuga verso l’autostrada A1, probabilmente sperando di far perdere le proprie tracce. Ma i Carabinieri non hanno lasciato nulla al caso: sei pattuglie pronte a bloccare ogni via di fuga e a fermare gli uomini prima che potessero allontanarsi.

Dopo pochi minuti di tensione, l’auto è stata intercettata e fermata. La perquisizione ha restituito l’intero bottino: contanti e preziosi, tra cui oggetti dal grande valore affettivo, ora restituiti alla vittima.

I due truffatori, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e condotti in caserma. Questa mattina il Tribunale di Frosinone ha convalidato gli arresti e imposto per entrambi l’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna.

Inoltre, è stata avanzata la proposta di Foglio di via dai comuni di Colleferro, Segni e Gavignano: una misura che li terrà lontani dalla zona, impedendo nuovi episodi di truffa.

