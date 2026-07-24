Tuscolano, ruba 350 euro di creme per dentiere usando la camicia come sacco: inseguito dalle farmaciste e bloccato dai caschi bianchi

Un bottino singolare e una tecnica d’evasione improvvisata che non gli è bastata per assicurarsi la fuga. Un cittadino georgiano di 51 anni è stato fermato nel pomeriggio di martedì 21 luglio nel quartiere Tuscolano dopo aver messo a segno un furto ai danni di una farmacia di zona, utilizzando la propria camicia annodata alla base per stipare la refurtiva.

Ad incastrarlo sono state le urla del personale dell’esercizio commerciale e la presenza di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in transito nel quadrante.

L’inseguimento a piedi e la refurtiva restituita

I fatti si sono svolti durante i consueti controlli di pattugliamento del territorio. Gli agenti del VI Gruppo Torri si sono imbattuti in una scena inequivocabile: l’uomo in corsa a piedi inseguito da due farmaciste che richiamavano l’attenzione delle forze dell’ordine dopo aver scoperto il furto appena consumato all’interno del locale.

I caschi bianchi si sono lanciati immediatamente all’inseguimento, riuscendo a sbarrare la strada al fuggitivo e a bloccarlo a pochi metri di distanza dall’ingresso della farmacia. All’interno del sacco improvvisato ricavato dall’indumento sono state rinvenute decine di confezioni di una nota crema adesiva per protesi dentarie, per un valore commerciale stimato in circa 350 euro. La merce è stata interamente recuperata e riconsegnata al titolare, che ha poi formalizzato la denuncia-querela.

I controlli e il trasferimento al CPR di Ponte Galeria

Con il supporto logistico dei colleghi del VII Gruppo Appio, il cinquantunenne è stato condotto negli uffici di via dell’Amba Aradam per le procedure di fotosegnalamento e i riscontri sull’Anagrafica.

Gli accertamenti sulla sua posizione amministrativa hanno fatto emergere l’irregolarità della presenza dell’uomo sul territorio nazionale. Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto, nei confronti del 51enne è stato notificato un decreto di espulsione.

Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi scortato l’uomo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, dove si trova in custodia in attesa del definitivo allontanamento dal Paese.

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