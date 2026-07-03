Ultimo a Tor Vergata, scatta il Piano Mobilità con 1.000 vigili urbani: via ai blocchi stradali e complanari chiuse

La macchina organizzativa per quello che si preannuncia come uno dei live più imponenti dell’anno è ufficialmente partita.

In vista del concerto di Ultimo, in programma sabato 4 luglio alle ore 20.30 nell’immensa area verde di Tor Vergata, la Polizia Locale di Roma Capitale ha varato un imponente piano di sicurezza e gestione del traffico per gestire il flusso oceanico di fan in arrivo da tutta Italia.

I servizi di viabilità dei Caschi Bianchi sono scattati già lo scorso 30 giugno per monitorare le fasi di allestimento del palco, ma il cuore del dispositivo entrerà in vigore a partire da questo pomeriggio, protraendosi fino alle prime ore di lunedì per garantire il ripristino dello stato dei luoghi.

Il calendario delle chiusure stradali: la mappa dei divieti

Il piano di mobilità per Tor Vergata e i quartieri limitrofi prevede una serie di sbarramenti stradali progressivi. Di seguito il cronoprogramma delle chiusure stabilito dalle ordinanze comunali:

Venerdì 3 luglio (dalle ore 14:00) fino a domenica 5 luglio: Chiusura totale al traffico di via dell’Archiginnasio , nello specifico nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Pietro Gismondi e la rotatoria di viale Guido Carli.

Venerdì 3 luglio (dalle ore 22:00) fino a domenica 5 luglio: Stop alla circolazione su via Vittorio Ragusa (dall’incrocio con via Mario Pastore fino alla rampa di accesso alla diramazione Roma Sud in direzione Napoli) e su tutto il reticolo di strade secondarie adiacenti.

Sabato 4 luglio (dalle ore 07:00 del mattino): Scatta il blocco della complanare della diramazione Roma Sud (A1). Per tutte le autovetture scatterà l’obbligo di svolta forzata verso le corsie del Grande Raccordo Anulare (GRA).

Attenzione allo svincolo Romanina: In base all’effettiva saturazione delle strade a ridosso dell’evento, la Polizia Locale e la Polizia Stradale potranno decretare in tempo reale la chiusura totale dello svincolo autostradale “Romanina” dell’Autostrada A1 per i veicoli diretti a Napoli.

L’appello del Campidoglio: «Usate i mezzi pubblici»

Il comando di via della Consolazione ha mobilitato oltre 1.000 agenti che presidieranno gli svincoli chiave, le fermate della metropolitana e le aree di parcheggio per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’abusivismo commerciale.

L’assessorato alla Mobilità invita i residenti del quadrante Tuscolana/Tor Vergata e tutti i possessori di biglietto a pianificare con largo anticipo gli spostamenti, prediligendo l’utilizzo delle linee metropolitane (Metro C e Metro A con interscambio bus) per evitare la paralisi delle arterie stradali.

Per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità è possibile consultare i bollettini di Luceverde Roma e i portali di Roma Servizi per la Mobilità.

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