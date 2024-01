Un auditorium, due teatri di posa e due scuole nel vecchio istituto Lagrange di via Tiburtina

Con il voto favorevole dell’aula Fregosi, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato il processo di riqualificazione del complesso in via Tiburtina 691, sede del vecchio istituto tecnico Lagrange, abbandonato da decenni. Lo rende noto la consigliera delegata al Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli.

“Il degrado di quell’area era una ferita per quel quadrante. A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della struttura maggiore e dei magazzini adiacenti ed il prossimo anno cominceranno le attività di due ITS, quello del Turismo e il Rossellini, l’istituto di cinematografia, che usufruirà anche della creazione di due teatri di posa. Un plesso che diventerà un polo di studio e di creatività per gli studenti dopo il diploma e che porterà alla rigenerazione di un plesso che i cittadini attendevano da anni”, conclude.

Cultura, lavoro e rigenerazione urbana in un edificio vetusto e abbandonato. Il 2024 si apre con le migliori intenzioni e con un’opera estremamente condivisibile. Speriamo anche che si continui così in futuro con quella parte di programma che prevedeva tanti interventi importanti per questo Municipio che sono ancora nel cassetto ammuffito di Roma Capitale.

“Finalmente nascerà un auditorium sul nostro territorio – ha dichiarato il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – per noi era grave non avere luoghi dove fare cinema, cultura ed arte”.