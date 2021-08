Un bel parcheggio senza auto

Sei giorni fa il video spot a cura dell’Assessore ai LL.PP. del Comune di Roma Linda Meleo che insieme al Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, alla consigliera comunale Eleonora Guadagno e dell’Ass.re ai LL.PP. municipale Roberta Capoccioni con cui decantavano un’opera realizzata da RFI come servitù per gli utenti del servizio ferroviario.

Purtroppo non una parola sulla mancanza di idonei sistemi di sicurezza, sulla realizzazione della Tranvía e su un possibile uso, magari temporaneo al fine di alleggerire i problemi derivanti dalla trasferenza rifiuti da parte di Ama nel piazzale Pino Pascali.

Con il nostro giornale abbiamo trattato una infinità di volte il problema sia con articoli che con Dirette Video e sempre per la mancata apertura a seguito di lavori terminati da anni e quindi non potevamo non andare a documentare e dire qualcosa su un’opera che OGGI appare quasi incomprensibile.

Nessuna auto parcheggiata e tra l’altro visto che è praticamente isolato ipotizzare che finisca come quello alla Fermata di Salone o di Tor Sapienza non è certo una sola remota e fantasiosa ipotesi.

Non una telecamera e, con la spada di Damocle delle due corsie del cavalcavia Collatina, oggi ancora non realizzate ma che prima o poi dovrebbero ospitare i binari del Tram, quello dei desideri che dovrebbe collegare le tre linee di Metro e la Ferrovia Fr2.

Ma questa è un’altra storia, alla campa cavallo, insomma e tra il dire e il fare…

