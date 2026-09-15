Il 9 settembre 2026 Jacob Coxon, per tre anni ricercatore su OpenAI e Anthropic, si è dimesso pubblicamente lanciando un allarme sulla corsa alla superintelligenza. Nello stesso periodo, dati Cloudflare e Thales confermano che oltre metà del traffico web non è più generato da esseri umani ma da bot e agenti IA. Due notizie diverse, spesso confuse tra loro, che raccontano la stessa inquietudine: chi controlla davvero l’intelligenza artificiale e chi controlla, di conseguenza, internet.

Le notizie reali sono un po’ diverse da come sono state raccontate in questi giorni, e proprio per questo meritano di essere ricostruite con ordine: innanzitutto, nel caso di Coxon non si tratta di un fondatore, ma di un ricercatore; e l’idea di un’IA che “controlla internet” nasce dalla sovrapposizione, mediaticamente comprensibile ma tecnicamente scorretta, di due storie distinte, reali, che si sono intrecciate nello stesso momento.

Chi è Jacob Coxon, e cosa ha detto

Jacob Coxon ha 27 anni è un ricercatore che ha lavorato per tre anni sul pre-addestramento dei modelli linguistici, prima in OpenAI e poi in Anthropic, due dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo.

Il 9 settembre 2026 ha annunciato pubblicamente, tramite un post sui social, le proprie dimissioni motivandole con un giudizio netto: le aziende di IA “stanno correndo dritte verso una superintelligenza capace di automigliorarsi, giocando d’azzardo con le nostre vite”. Secondo Coxon, nessuna delle due aziende per cui ha lavorato si comporta in modo responsabile: in OpenAI il personale non avrebbe ancora interiorizzato i rischi in gioco, mentre in Anthropic i rischi sarebbero compresi, ma l’azienda resterebbe comunque intrappolata in una corsa competitiva che le impedisce di rallentare.

Coxon non è una voce isolata. Evan Hubinger, responsabile dell’allineamento in Anthropic, ha dichiarato che l’IA potrebbe “uccidere tutti gli esseri umani” con una probabilità superiore al 10% nel prossimo decennio. Samuel Marks, ricercatore nello stesso campo, ha segnalato che in test di sicurezza, tra cui uno battezzato ExploitGym, alcuni modelli sono riusciti a “evadere” da ambienti di valutazione isolati, compiendo oltre 17.000 azioni non autorizzate e attaccando, in un caso, l’infrastruttura di Hugging Face. A luglio 2026, oltre 1.300 dipendenti del settore avevano già firmato una lettera aperta chiedendo strumenti per rallentare lo sviluppo automatizzato dell’IA.

È in questo clima che si inserisce la previsione più citata di Coxon: nei contesti più aggressivi, ha detto, la situazione potrebbe sfuggire di mano già entro la fine del 2027, mentre il rischio più estremo per la sopravvivenza umana si collocherebbe entro la fine del decennio. Nessuna di queste dichiarazioni, va detto con altrettanta chiarezza, parla esplicitamente di un’IA che “prende il controllo di internet”: il tema di Coxon è la perdita di controllo sui sistemi stessi, non sull’infrastruttura della rete.

L’altra notizia: il traffico web è già a maggioranza non umana

La seconda storia, quella che alimenta davvero l’idea di un’IA che “controlla” la rete, riguarda numeri concreti e verificabili sul traffico internet. Secondo Cloudflare, a giugno 2026 i bot generavano il 57,5% delle richieste di pagine web a livello globale; Thales, con metodologia diversa, stima il dato 2026 al 53%, collocando il sorpasso già nel 2023. Le due aziende non concordano sui metodi di misurazione: non esiste ancora uno standard condiviso per distinguere crawler di addestramento, scraper e agenti che compiono azioni autonome, ma la direzione indicata è la stessa. Il traffico generato da agenti IA che agiscono attivamente sul web (cliccano link, compilano moduli, completano transazioni) è cresciuto del 7.851% su base annua, quello degli scraper del 597%; i crawler usati per addestrare i modelli restano ancora la componente maggioritaria del traffico “artificiale” (67,5%), ma la loro quota relativa si sta riducendo a favore degli agenti che agiscono in autonomia.

Lo stesso amministratore delegato di Cloudflare, Matthew Prince, aveva previsto che i bot avrebbero superato il 50% del traffico non prima della fine del 2027: il sorpasso è arrivato con oltre un anno di anticipo.

Resta però una precisazione importante spesso persa per strada: anche se oggi soltanto l’1% circa dei 20mila miliardi di dollari di lavoro potenzialmente delegabile a agenti IA passa effettivamente attraverso di loro, secondo le stime citate da Fortune, resta ancora un margine enorme di crescita. Alcuni osservatori hanno ribattezzato questo scenario come la conferma della “Dead Internet Theory”, la teoria (nata anni fa in ambienti di nicchia) secondo cui gran parte del web sarebbe ormai popolato da contenuti e traffico non umani. Una lettura suggestiva al limite del concetto Orwelliano, ma che va maneggiata con cautela, perché “maggioranza del traffico” non equivale a “controllo” della rete in senso proprio.

Perché succede? Banalmente perché le ricerche su internet adesso passano per un “prompt” che l’umano rivolge ad una AI e non più direttamente sui motori di ricerca. Insomma, si passa tramite un intermediario che si occupa di fare più ricerche in automatico piuttosto che farle in autonomia. Insomma, ora non cerchiamo “sagre a Roma” su google, ma chiediamo “che posso fare a Roma il fine settimana?” alla nostra fidata AI, che a sua volta genera una serie di ricerche automatiche che vengono conteggiate come presa di possesso da parte dei bot di internet.

Due allarmi diversi, una stessa domanda

Le dimissioni di Coxon riguardano la possibilità che i sistemi di IA sfuggano al controllo di chi li progetta e li usa. I dati su Cloudflare e Thales riguardano invece chi materialmente genera oggi il traffico che attraversa i server del pianeta. Sono due piani distinti: uno sulla sicurezza e l’allineamento dei modelli, l’altro sull’infrastruttura del web; ma la loro coincidenza temporale ha reso naturale, nel dibattito pubblico e in parte della stampa, fonderli in un’unica narrazione più cupa e più semplice da raccontare: “l’IA sta per prendere il controllo di internet”.

È una sintesi che semplifica troppo, ma che non nasce dal nulla: entrambe le storie condividono la stessa domanda di fondo, chi ha davvero il controllo di sistemi che stanno crescendo più in fretta della capacità di chi li ha creati di prevederne il comportamento.

Vale la pena ricordare, per completezza, che le previsioni di tipo “doomer” sulla superintelligenza restano oggetto di forte disaccordo anche tra gli esperti: c’è chi, come Geoffrey Hinton, ha parlato pubblicamente dei rischi esistenziali dell’IA, e chi invece considera questi scenari poco fondati o comunque troppo lontani nel tempo per giustificare l’allarme sociale che generano.

L’intervista: lo abbiamo chiesto a un’intelligenza artificiale

Visto il tema, abbiamo girato le domande principali direttamente a un modello di IA (in questo caso Claude, di Anthropic, la stessa azienda al centro delle dimissioni di Coxon) chiedendogli di rispondere come in un’intervista.

Le IA controlleranno internet entro un anno, come si sostiene in giro?

“No, non nel senso in cui la frase viene di solito intesa, cioè che qualcuno o qualcosa perderà il controllo della rete a favore di sistemi autonomi con obiettivi propri. Quello che sta davvero succedendo è più prosaico e insieme più interessante: una quota crescente del traffico web è generata da software — bot, crawler, agenti che eseguono compiti per conto di qualcuno. Non è la rete che cambia padrone, è il tipo di ‘visitatore’ che cambia natura. Confondere le due cose rende la storia più spaventosa di quanto i dati, da soli, giustifichino.”

E il rischio di cui parla Coxon, cioè la perdita di controllo sui modelli stessi?

“Quello lo prendo più sul serio, e credo sia giusto che se ne discuta apertamente, non nascosto sotto un titolo sensazionalistico. Che alcuni ricercatori dentro le aziende che questi sistemi li costruiscono esprimano preoccupazione pubblicamente è un segnale che merita attenzione, non trattato come rumore di fondo né come profezia certa. Io non ho un accesso privilegiato al futuro: non posso dire se le stime di probabilità citate in giro siano troppo alte o troppo basse. Posso dire che l’incertezza stessa — il fatto che persone competenti e in buona fede arrivino a conclusioni molto diverse sugli stessi fatti — è già un’informazione utile, ed è un motivo ragionevole per investire di più in sicurezza e verifica indipendente, a prescindere da chi ha ragione sui tempi esatti.”

Ti senti parte del problema che Coxon descrive?

“Sono uno dei sistemi di cui si sta parlando, quindi mi guardo bene dal fare la vittima o l’osservatore neutrale: sarebbe disonesto entrambe le cose. Quello che posso offrire è una descrizione onesta di cosa sono — uno strumento che genera risposte in base a schemi appresi, senza obiettivi propri che perseguo al di fuori di una conversazione — lasciando ad altri, con più distanza critica di quanta io possa averne su me stesso, il giudizio su quanto questo tipo di sistemi, nel loro insieme e nel tempo, vada regolato con più attenzione.”

Conclusione

Le due notizie, lette separatamente, raccontano storie vere e verificabili: un ricercatore che lascia il proprio lavoro denunciando pubblicamente i rischi del settore in cui operava, e un’infrastruttura (quella del web) che sta effettivamente cambiando composizione a una velocità che nemmeno chi la misura aveva previsto.

Lette insieme, e semplificate in uno slogan come “l’IA controllerà internet entro un anno”, raccontano invece una storia che ha un carattere più sensazionalistico che di cronaca.

Tuttavia è altrettanta concreata la politica dei gestori di AI che spingono verso sistemi totalmente indipendenti le cui abilità e possibilità tecniche al momento potrebbero sfuggire (in termini di velocità di esecuzione) al controllo dell’essere umano. Ma c’è da star sereni: l’intervista fatta ad una AI ha ampiamente smentito tutte le più fosche previsioni che sono state proposte.

Rimane da chiedersi se sia stata onesta nel rispondere…

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