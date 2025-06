Un tuffo nell’inciviltà: si lava nella fontana di piazza del Popolo

Roma, centro storico, una tranquilla domenica mattina di metà giugno. Il sole splende su piazza del Popolo, i turisti scattano foto, qualcuno si gode un caffè all’aperto.

Poi la scena che non ti aspetti: un uomo si spoglia e, con la massima naturalezza, si infila nella vasca dell’obelisco. Non per un tuffo simbolico, ma per una vera e propria doccia. Si lava con l’acqua della fontana, incurante degli sguardi attoniti dei passanti.

Qualcuno riprende la scena con lo smartphone, altri lo rimproverano. Ma lui nulla, impassibile, prosegue con la sua “toilette urbana” come se fosse la cosa più normale del mondo. Solo quando ha terminato, con grande calma e senza fretta, è uscito dalla fontana, dileguandosi prima dell’arrivo della polizia locale, allertata da alcuni testimoni.

Il gesto non è solo sconcertante per il contesto – una delle piazze simbolo della Capitale – ma è anche vietato dal regolamento di polizia urbana.

Chi si lava o si bagna nelle fontane storiche rischia infatti una multa fino a 450 euro. E in certi casi, può scattare anche il Daspo urbano.

Non è il primo episodio del genere, e purtroppo, con l’arrivo del caldo, le fontane monumentali tornano a essere prese di mira da chi cerca refrigerio, ignorando però il valore artistico, storico e simbolico di quei luoghi.

Un fenomeno che da anni affligge Roma, dove il confine tra disagio sociale, inciviltà e incuria è sempre più sottile.

“Serve un maggiore presidio del territorio – commenta una residente – e forse anche più campagne di sensibilizzazione. La bellezza di Roma va rispettata, non calpestata”.

