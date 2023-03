Una mattinata surreale a piazza dei Mirti

Un comune manifestino al posto di una Determina Dirigenziale della Polizia Locale spillata su un nastro biancorosso avvisava la cittadinanza di non sostare su quel lato di piazza dei Mirti in quanto il giorno 21 marzo 2023 si sarebbero dovuti fare dei lavori.

Lavori che negozianti e cittadini si sono resi conto che avrebbero riguardato la gigantesca antenna per telecomunicazioni da anni montata sul palazzo.

Nessun Vigile della polizia locale e per la messa in sicurezza solo un piccolo tunnel costituito da leggeri tubolari in ferro a proteggere i passanti da possibili pericoli di materiali rimossi dal terrazzo dal braccio della gigantesca gru.

Nessun Vigile e nessuna sicurezza, neppure per camion e bus di linea quasi impossibilitati a passare tra le auto in sosta vietata (che sono da sempre ai quattro angoli della piazza) e i bracci di sicurezza aperti alla base della gru per garantirne la stabilità a braccio esteso e a carico sospeso.

Dinamiche, lavoro e sicurezza non garantire hanno fatto si che Monica Paba presidente della Rete d’impresa Castani iniziasse a tempestare di telefonate la Polizia Locale sia del Municipio che del comando, la UOT e l’assessore ai LL.PP. Maura Lostia.

I primi ad intervenire sono stati dei tecnici della UOT che alle rimostranze di Monica Paba circa una evidente mancanza di sicurezza per i pedoni, la invitavano ad utilizzare la 241 (accesso agli atti) per conoscere la tipologia dell’intervento, durata e progetto sulla sicurezza.

Successivamente e mentre l’impresa esecutrice diceva di avere permessi e di aver fatto tutte le comunicazioni nei tempi di legge (una comunicazione sembrerebbe partita alle ore 1,30 della mattina stessa, arrivano sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Roma Capitale i quali bloccavano i lavori per motivi di sicurezza sulla viabilità in quanto come già detto, era quasi impossibile ai bus di passare, prevedendo la ripresa delle operazioni per le 14 e con un automezzo Gru più piccolo e più idoneo.

Alla ripresa dei lavori è giunta sul posto l’Assessore Lostia che raggiunta dai tecnici e dall’Ispettorato edilizio hanno effettuato un sopralluogo sul terrazzo del palazzo per le opportune verifiche.

Ed è grazie alla caparbietà di Monica Paba e all’assessore Maura Lostia che i funzionari intervenuti hanno deciso che i committenti del lavoro sull’antenna dovranno ripresentare la domanda seguendo alla lettera e scrupolosamente tutte le indicazioni che gli saranno comunicate e che potranno riguardare la chiusura di una parte della piazza e il pagamento per il disservizio causato all’interruzione del pubblico servizio.

Insomma martedì mattina potrebbero essere state gettate le basi per quel ripristino della legalità e sicurezza nelle lavorazioni su sede stradale che da troppo tempo sono orfane dell’indispensabile presenza dei Vigili di Roma Capitale.

Infine sulla viabilità di piazza di Mirti è indispensabile eliminare le auto in sosta vietata sui quattro angoli che impediscono il sicuro e fluido transito degli autobus del trasporto pubblico e c’è al riguardo una indicazione in tal senso fatta dalla Stradale di Roma Capitale.