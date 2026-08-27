«Una sigaretta?» e poi lo scippo: turista derubato nel centro di Roma. La catenina era addosso a una 22enne

La trappola della sigaretta chiesta nel cuore della notte, il rifiuto, poi lo strappo deciso al collo per strappare l’oro e svanire tra i vicoli del centro storico.

Si è consumato attorno alle due del mattino in via delle Muratte l’ennesimo colpo ai danni dei visitatori della Capitale, sventato nel giro di pochi minuti grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei caschi bianchi.

La vittima, un ragazzo di appena 21 anni, si è sfogato immediatamente con una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale (I Gruppo Centro) in servizio di pattugliamento nell’area di Fontana di Trevi, fornendo dettagli decisivi per rintracciare la banda: l’abbigliamento dei sospetti e un particolare visibile, la mano fasciata di uno degli aggressori.

L’inseguimento e il fermo in via del Tritone

Scattate subito le perlustrazioni nell’area circostante, gli agenti hanno intercettato la comitiva poco distante, nei pressi di via del Tritone.

Durante le fasi di identificazione, una ragazza presente nel gruppo ha insospettito i militari: perquisita, è stata trovata in possesso della catenina d’oro spezzata.

Fatto giungere sul posto, il 21enne ha riconosciuto senza esitazioni sia i tre uomini che l’avevano accerchiato durante lo scippo, sia il proprio gioiello sfilato dal collo.

Durante le formalità di rito, la donna ha tentato un’improvvisa fuga a piedi, venendo però bloccata prima che potesse far perdere le proprie tracce.

I provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

I successivi riscontri sui terminali hanno rivelato un quadro penale già compromesso per la giovane:

L’arrestata: La 22enne italiana, che è risultata essere evasa dagli arresti domiciliari a cui era già sottoposta, è stata arrestata con le accuse di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il Tribunale ha già convalidato il fermo ed è al vaglio l’aggravamento della misura cautelare.

I tre denunciati: Tre uomini — due cittadini egiziani di 30 e 28 anni e un 19enne tunisino — sono stati denunciati a piede libero per furto con strappo in concorso. Nei loro confronti sono stati avviati gli accertamenti sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale.

La catenina è stata restituita al giovane turista al termine degli atti di rito.

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