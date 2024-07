Uomo muore accasciato in piazza di Spagna: forse un malore

Un uomo di 47 anni, cittadino del Bangladesh, è morto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio in piazza di Spagna a Roma.

L’uomo si trovava all’altezza del civico 47 quando è stato visto accasciarsi a terra da alcuni militari presenti in zona e da passanti. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Le cause del decesso:

Al momento, le cause della morte sembrano essere naturali, probabilmente un arresto cardiaco. Saranno comunque gli esami autoptici a stabilire con certezza cosa sia accaduto.

I rilievi e le indagini:

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona saranno visionate per ricostruire i fatti con precisione.

La salma del cittadino del Bangladesh è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Verano per l’autopsia.

