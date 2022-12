V Municipio: annunciati interventi ai marciapiedi

Ci siamo. Per la manutenzione dei marciapiedi, sembrerebbe proprio di sì, stando al solo titolo del provvedimento annunciato dal presidente Mauro Caliste su Fb.

Di per sé appare come una buona notizia in quanto, dopo anni di immobilismo e la perdita di finanziamenti destinati al rifacimento di opere pubbliche ed in particolare proprio i marciapiedi, ad esempio in Via dei Castani a Centocelle, e zero disponibilità in bilancio, ecco rispuntare un finanziamento ad hoc per il rifacimento di marciapiedi. Saranno erogati attraverso un mutuo da aprire con la Cassa Depositi e Prestiti a cui se ne dovrebbe aggiungere un altro di pari importo, portando la cifra a un milione e mezzo di euro. Non sono tanti visto lo stato in cui versano chilometri di marciapiedi orfani da decenni di manutenzione.

Purtroppo, come ormai è consuetudine, la politica fornisce solo il titolo dell’atto, non si sa infatti nulla, ma speriamo di saperlo a breve, circa il criterio su come si sceglieranno i marciapiedi su cui intervenire. Senza criteri trasparenti e pubblici aumenteranno, come minimo, i mugugni e forse anche altro…

Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato un book fotografico sulla situazione dei marciapiedi di via dei Castani e oggi vi proponiamo un video su un marciapiede largo solo 130 cm, quello di via Romolo Balzani e via Francesco Ferraironi, realizzato oltre quarantacinque anni fa, che non ha mai ricevuto manutenzione, a parte qualche centinaio di toppe.

Al V municipio adesso l’ardua scelta!