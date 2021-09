Valle Muricana, iniziano i lavori per i primi servizi

Sono iniziati lunedì 6 settembre 2021 i lavori per la realizzazione di uno dei tre parcheggi pubblici previsti nel comparto urbanistico C5 di Valle Muricana, sito all’incrocio tra via Viadanica, Via Bagnatica e Via di Valle Muricana.

Il progetto prevede, in un’area di circa 1500 metri quadri, un parcheggio con raccolta acque meteoriche, illuminazione pubblica e aree verdi di confine.

Saranno realizzati anche i posti disabili previsti per legge con relativa pedana di accessibilità.

I lavori dureranno circa un mese.

“Questo è il primo tassello di un mosaico pubblico più ampio del Comparto C5 che prevede, oltre alle succitate aree a parcheggio, di cui una idonea per ospitare un mercato saltuario, un’area su cui si sta sviluppando, a quattro mani con il vicariato, un progetto per realizzare luoghi sussidiari di culto e un edificio diretto all’istituzione scolastica” ha dichiarato il presidente del XV municipio Stefano Simonelli.

“Bisogna dotare l’area di servizi perché purtroppo – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Loglisci – il quartiere di Valle Muricana è carente di tutti i servizi; oltre a questo parcheggio è prevista un’altra area a parcheggio gemella di questa e nel mezzo c’è l’area del vicariato.

A 400 metri da qui poi c’è un altro Comparto dove i privati hanno già firmato per cedere un’area per la realizzazione di un’altra struttura scolastica quindi i futuri amministratori avranno poi il compito e il dovere di concertare le due aree scolastiche (dove nido e infanzia e dove le elementari) per dotare questo quartiere di quello che si merita”.