Vasto incendio in una discarica abusiva sulla Tiberina: fiamme e bombole di gas in un capannone abbandonato

Un esteso incendio di rifiuti e materiale vario è divampato nel corso della notte lungo la via Tiberina, all’altezza del chilometro 3.

L’allarme alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma è pervenuto alle 4:30 del mattino, facendo scattare un imponente dispositivo di soccorso per arginare il rogo originatosi all’interno di un’area adibita a discarica abusiva.

All’arrivo delle prime partenze sul posto, le fiamme avevano già raggiunto e avvolto una struttura industriale in stato di abbandono situata nelle immediate vicinanze dell’accumulo illecito di spazzatura.

Ispezioni nel capannone e rischio esplosione per le bombole

I pompieri si sono immediatamente divisi tra l’attacco frontale all’incendio e le verifiche all’interno del capannone dismesso, per accertarsi che non vi fossero persone o senzatetto sorpresi dal fumo e dal fuoco durante il sonno.

Le fasi di spegnimento si sono rivelate particolarmente delicate e complesse a causa della natura dei materiali stipati nell’area: nel corso delle ricognizioni interne all’edificio sono state infatti individuate e messe in sicurezza diverse bombole di gas, oltre a grandi quantitativi di scarti ad alta combustibilità che hanno generato un denso fumo scuro.

La task force dei soccorsi e le indagini

Per domare il rogo e circoscrivere il perimetro dell’incendio è stato necessario l’impiego massiccio di uomini e mezzi speciali:

SQUADRE SUL POSTO: la squadra 6/A del Distaccamento Nomentano e la 9/A del Distaccamento Prati;

MEZZI DI SUPPORTO: l’Autobotte AB/10 dal Distaccamento di La Rustica per il rifornimento idrico continuativo e il Furgone TA/6 attrezzato con la riserva di autorespiratori per gli operatori;

FORZE DELL’ORDINE: le pattuglie sono giunte sul posto per cinturare la zona, gestire la viabilità ed avviare i primi rilievi di polizia giudiziaria volti ad accertare le responsabilità legate alla discarica abusiva e le cause dell’innesco.

Le manovre di bonifica, smassamento dei cumuli di rifiuti e spegnimento definitivo degli ultimi focolai sono tuttora in corso.

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