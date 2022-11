Verso la soluzione il problema di allagamento del piazzale della scuola Tullio De Mauro

Qualche breve temporale e sono riemersi i problemi dei condotti fognari di Colli Aniene. Per di più gli allagamenti maggiori si sono verificati, per la seconda volta, nel piazzale posto tra la scuola elementare e media dell’I.C. Tullio De Mauro in viale Santi. L’acqua era talmente alta da costituire un ostacolo serio per i bambini che dovevano entrare o uscire dalla scuola. Il IV Municipio è intervenuto prontamente, prima con una squadra che ha constato il problema e, con l’ausilio di idrovore, ha svuotato parte dell’acqua del piazzale. Successivamente veniva inoltrata una richiesta al Dipartimento CSIMU di Roma Capitale affinché il tratto di strada interessato fosse oggetto di un intervento finalizzato al ripristino della funzione ed efficientamento idraulico.

Segue il comunicato dell’assessore Dino Bacchetti del IV Municipio:

«Come già reso noto, in data 14.11.2022 siamo intervenuti con il Servizio II Direzione Tecnica IV Municipio, che ringrazio per la disponibilità e professionalità mostrate per l’ennesima volta, nell’ambito di attività preventiva che abbiamo predisposto ed attuato per la pulizia manuale di n. 3 caditoie su viale F. Santi.

In data 17.11.2022, dopo la prima giornata di pioggia, persistendo l’allagamento, siamo intervervenuti con mezzo canal jet con risultati non significativi causa ostruzione/possibile collassamento tratto rete fognaria.

Con nota prot. CE/130732 del 18.11.2022 tempestivamente inoltravamo richiesta al Dipartimento CSIMU Roma Capitale diretta ad includere il tratto di strada interessato nell’appalto dipartimentale di interventi finalizzato al ripristino della funzione ed efficientamento idraulico.

Il 22.11.2022, veniva eseguito sopralluogo congiunto del Servizio II Direzione Tecnica IV Municipio con il CSIMU per individuare le soluzioni atte a risolvere la problematica. Si è proceduto a verifica ed ulteriore intervento tecnico comprensivo di ulteriore pulizia con macchinario canal-jet.

L’esito delle prove di allagamento effettuate pare risolutivo.

Speriamo di non ricevere ulteriori sorprese negative alle prossime piogge sintomatiche a questo punto di problemi strutturali.

Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi.»