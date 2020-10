Via Flaminia. Tempesta – Torquati (PD): “bene atto votato ma non sufficiente”

“Oggi l’aula del Consiglio del Municipio Roma XV ha votato un atto per richiedere alcuni interventi per Via Flaminia e per Via Roccalvecce, nella zona cosiddetta del “complesso papillo”. Un atto della maggioranza municipale che chiede di realizzare la raccolta delle acque meteoriche e la segnaletica stradale e che anche il Partito Democratico ha sostenuto, nonostante riteniamo che la priorità assoluta sia la risoluzione del problema del costone e del conseguente transennamento. Problema che a più riprese abbiamo sollecitato all’amministrazione capitolina che ancora non ha messo in discussione la mozione presentata per il problema in particolare. Chiediamo di calendarizzare la mozione che da tempo giace nei cassetti dell’assemblea capitolina, ma soprattutto riteniamo sia indispensabile che il Campidoglio e il Municipio dialoghino e prendano atto di una situazione che ormai non è più sostenibile e che abbiamo verificato nei mesi scorsi a seguito di un nostro sopralluogo richiesto dai residenti che hanno tenuto a mostrarci la situazione di pericolo dovuto alle alberature e alla precarietà del costone limitrofo.

Così in una nota Giulia Tempesta consigliera PD in assemblea Capitolina e Daniele Torquati Capogruppo PD del Municipio Roma XV