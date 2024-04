Via Pescosolido. Meleo – Rosati (M5S): “Pd inserisce fondi in bilancio ma non può spenderli”

“Nei mesi precedenti abbiamo già evidenziato che via Pescosolido, nel quartiere di Pietralata, non è in carico al Patrimonio nella sua totalità e che, pertanto, al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria è opportuno avviare le procedure di acquisizione.

Abbiamo richiesto quindi, con una mozione municipale, l’impegno del presidente Umberti affinché l’iter sia avviato, ma l’atto è stato puntualmente bocciato in Consiglio municipale: nell’occasione il Capogruppo del Pd sostenne che era già previsto uno stanziamento di 550mila euro – tramite emendamento capitolino nel bilancio di previsione 2023/2025 – per il rifacimento stradale.

Le nostre perplessità ci indussero a protocollare una interrogazione al Sindaco per conoscere quali lavori fossero previsti e se fossero state avviate le procedure di acquisizione.

Sono passati alcuni mesi e oggi leggiamo sui social che l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio IV scrive proprio ciò che noi abbiamo sempre sostenuto: via Pescosolido è strada privata aperta al pubblico transito, confermando l’ennesima sfiducia tra maggioranza e Giunta e l’ennesima confusione politica di chi governa Roma e il Municipio.

In tutto questo caos i cittadini si trovano sempre a dover subire la scarsa conoscenza del territorio di chi dovrebbe garantire servizi e invece promette cose non realizzabili, bocciando atti del M5S che, di contro, solleva temi con cognizione di causa. Continueremo a interpellare Roma Capitale per far luce su questa assurda vicenda e per capire come è stato possibile inserire a bilancio così tanti fondi senza la certezza di poterli investire”.

Così in una nota congiunta la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e il capogruppo in IV Municipio del M5S Stefano Rosati.

