Via Prenestina e via di Portonaccio, deviazioni per lavori

Lavori per rottura linea fognaria di Largo Preneste: deviazioni previste su via Prenestina e via di Portonaccio.

A seguito di controlli effettuati da Acea sulle proprie strutture, si è evidenziata la rottura in diversi punti della linea fognaria presente nel V Municipio.

Per ripristinare la funzionalità sono necessari dei lavori divisi in fasi: la prima su via Prenestina in direzione centro si è conclusa e con effetto immediato parte la seconda con durata fino al 15 settembre.

Chiude la corsia di via Prenestina direzione centro, dove il traffico sarà convogliato nel tratto di preferenziale adiacente ai binari del tram.

Ulteriore chiusura nel primo tratto di via di Portonaccio, direzione Tiburtina, con il traffico che sarà deviato nella corsia opposta per poi rientrare in sede propria dopo pochi metri.

