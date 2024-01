Per lavori sui binari in Piazza del Colosseo, Martedì 30 Gennaio 2024 dalle ore 8 fino a cessate esigenze verranno in parte chiuse la corsia laterale destra e quella riservata al Tpl, in entrambi i sensi di marcia dalla stessa piazza del Colosseo. Deviate le linee di bus. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina “In Agenda” del sito romamobilita.it

