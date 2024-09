Viale Etiopia in tilt: autobus rimane bloccato per un’auto abbandonata in curva

Una scena ormai tristemente familiare per i romani. Siamo su viale Etiopia, dove lunedì 9 settembre, verso le 14:40, un autobus della linea 135, gestito da Autoservizi Troiani, è rimasto bloccato a causa di un’Opel Corsa lasciata in sosta in curva, all’incrocio con la circonvallazione Salaria.

I vigili urbani dei Parioli sono stati chiamati in azione per risolvere la situazione.

L’autobus, in servizio dalla stazione Tiburtina fino a Settebagni e passando per il quartiere Africano, si è visto costretto a fermarsi sulla curva della rampa di uscita dalla Tangenziale, provenendo da Tiburtina, per evitare di colpire l’auto parcheggiata in modo imprudente.

Il veicolo pubblico è rimasto incagliato in mezzo alla strada, causando un ingorgo che ha paralizzato completamente il traffico su viale Etiopia.

Nel frattempo, un video diffuso dalla pagina social “Welcome to Favelas” mostra passanti che tentano di spostare manualmente l’auto per liberare il passaggio all’autobus.

Nei commenti al video, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto quella stessa auto nera parcheggiata in quel modo fin dalla sera di domenica 8 settembre. Il servizio è rimasto bloccato per alcuni minuti fino a quando l’auto è stata finalmente rimossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas_4k)

