Vigilare sui lavori al Centro sociale per anziani (CSA) Michele Testa di Tor Sapienza

Nella passata consiliatura furono messi a bilancio i fondi per la ristrutturazione di alcuni CSA (Centri Sociali Anziani) sul territorio del V municipio di Roma e il “Michele Testa” di Tor Sapienza era uno di questi.

Il 15 di novembre del 2021 c’è stata l’apertura degli stessi centri dopo due anni di chiusura a causa del virus Covid-19.

I lavori sono iniziati il giorno 11 di novembre e dovevano chiudersi il 10 febbraio del 2022, ma a causa di alcune radici di un albero che hanno rotto le tubazioni di una fogna purtroppo i lavori hanno subito un ritardo nella consegna dello stesso centro.

I lavori fino adesso effettuati sono stati l’installazione di un servo scala alla rampa d’ingresso e la sistemazione di una parte del giardino, mentre si parla di un intervento di circa 22 metri sul sistema fognante non previsto nella progettazione iniziale.

Purtroppo questo è uno dei pochi luoghi di aggregazione per il quartiere Tor Sapienza e per le persone anziane che ogni giorno chiedono l’apertura del centro.

La fine dei lavori è stata garantita per fine maggio e chiedo sia al presidente del V municipio Mauro Caliste che all’assessore alle politiche sociali Antonio De Cinti di vigilare affinché i lavori non si protraggono oltre il tempo dato dagli uffici tecnici.

Le persone anziane sono un valore importante e aggiunto a questa società ed hanno purtroppo pagato e sofferto troppo la situazione della pandemia e della chiusura dei centri sociali per anziani e non vorrei che i residenti di Tor Sapienza debbano essere ancora maggiormente penalizzati.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email