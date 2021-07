Villa De Sanctis: è il momento di fare chiarezza

Dopo la bella manifestazione sportiva organizzata dalla ASD Villa De Sanctis e che ha visto, dalla mezzanotte del 10 al mattino dell’11 luglio 2021, 143 atleti competere per la ultramaratona in notturna giunta alla II Edizione della 6h in notturna e da noi trasmessa in diretta per la prima ora, siamo tornati oggi a verificare lo stato dei 12 ettari di Parco.

Ci riferiamo alla situazione dei lavori della messa in sicurezza delle cavità i cui lavori dovevano essere consegnati per il 25 giugno e lo stato del manto verde orfano dell’irrigazione ormai da anni proprio a causa di quelle cavità. Un circostanza evidenziata da quattro anni a questa parte solo dal consigliere Belluzzo, l’ultima con una interrogazione nel febbraio di quest’anno e su cui non ci sono state segnalate risposte.

Con questo video abbiamo segnalato proprio il ritardo nella consegna dei lavori, la presenza di numerose piccole e medie aree interdette con delle recinzioni e i classici nastri della Polizia Roma Capitale.

C’è poi il silenzio sugli espropri per ampliare i 12 ettari di Parco e sui lavori di ristrutturazione dell’immobile su cui è previsto un finanziamento di un milione di euro.

Arriveranno le risposte alle legittime domande? Non lo sappiamo, ma noi testardi le riproporremo ancora.