Voragini, Caliste-Lostia Riapertura di Via Zenodossio

”Dopo tre anni di chiusura dovuta a una voragine causata da una perdita idrica di una condotta Acea, oggi è stata riaperta al transito via Zenodossio”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessore ai LL.PP. Maura Lostia.

“All’insediamento di questa Amministrazione – prosegue la nota – la situazione era in stallo, i periti di parte avevano provveduto a valutare la stabilità del palazzo sovrastante, al fine di garantire la sicurezza degli abitanti e della zona circostante, ma non si riuscivano a valutare le responsabilità del danno e i conseguenti lavori di chiusura della voragine e ripristino della strada. Per arrivare quanto prima al superamento delle controversie e procedere all’avvio dei lavori è stato istituito un tavolo tecnico coinvolgendo Acea, le assicurazioni, i periti e gli avvocati di parte.

Il Municipio – conclude la nota – ha condotto i lavori del tavolo fino al raggiungimento degli accordi nell’agosto del 2023. A seguito degli accordi, l’ufficio tecnico municipale ha preso in carico le pratiche di ripristino. Questi lavori si sono conclusi 10 giorni fa, dopo che Acea e i privati hanno confermato il cessato pericolo. Oggi si è proceduto al ripristino della viabilità, mantenendo il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate per salvaguardare un’area che presenta fragilità nel sottosuolo.L’importante lavoro di controllo del sottosuolo e delle mappature continuerà, per garantire che tutte le aree a rischio siano monitorate e mantenute in condizioni di sicurezza ottimali”.

