1° Memorial Silvio Di Francia, ad un anno dalla sua scomparsa

“Ieri a un anno dalla scomparsa, in occasione del 1° Memorial Silvio Di Francia, la sua famiglia ha potuto rivivere nella passione sportiva degli oltre 300 bambini e ragazzi che hanno affollato il PalaTiziano, la gioia e l’entusiasmo che Silvio aveva per lo sport e il judo in modo particolare.

L’iniziativa promossa dalla società ASD Judo Preneste in collaborazione con Roma Capitale è stata fortemente voluta proprio per ricordare lo storico esponente dei movimenti politici romani, ecologista convinto, appassionato di sport, persona dalla grande vivacità intellettuale e spiccata sensibilità soprattutto per le tematiche ambientali e culturali. Proprio la passione per lo sport lo ha portato a raggiungere importanti traguardi: da judoka professionista è stato tre volte campione italiano con diverse presenze nella nazionale azzurra e ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Regionale Lazio della Fijlkam.

Ricordo Silvio Di Francia come una persona leale che, da uomo delle istituzioni e nell’impegno politico-sociale, ha dato tanto alla città di Roma e ha sempre orientato il suo agire al bene comune e ai valori stessi del judo ossia il rispetto, il coraggio, la sincerità. Per questo è importante continuare a mantenere viva la sua memoria anche attraverso iniziative come questa. Di Francia è stato, ed è tutt’ora, un vero esempio positivo per tanti giovani di oggi a cui guardare e da cui lasciarsi ispirare per diventare le cittadine e i cittadini responsabili di domani.

Così, in una nota, il consigliere capitolino e presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.

