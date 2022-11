12° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene” – CORTI SOCIAL: I vincitori

Domenica 20 novembre 2022 si è concluso con la premiazione delle compagnie partecipanti il Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI SOCIAL.

Ricordiamo che quest’anno il Festival è stato organizzato in due modalità diverse: una parte iniziale on line attraverso la pagina Facebook dei “I Scoordinati” per l’assegnazione del “Premio Social” e una parte finale dal vivo dove si sono svolte le rappresentazioni dei sei Corti in gara con l’assegnazione nella stessa serata dei premi ai vincitori.

Il Presidente dell’APS “I Scoordinati” Luigi Filosa e il Direttore Artistico Marco Consiglio, facenti parte insieme al socio Mauro Galentino del Comitato Organizzatore, sono rimasti molto soddisfatti del successo della Rassegna; la partecipazione del pubblico on line è stata molto significativa, infatti per l’assegnazione del Premio Social hanno interagito 4.257 persone sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati”! Ma anche le rappresentazioni dal vivo hanno avuto successo… la sala del teatro era gremita e gli spettatori si sono divertiti nel vedere i diversi spettacoli presentati dalle Compagnie in gara di Roma e Provincia.

Il Festival è stato organizzato grazie alla collaborazione della Società “Sogester” e dell’APS

“Il Foro” nella persona di Luigi Polito e del suo efficiente staff in particolare Linda Di Domenica, e grazie all’aiuto di alcuni sponsor presenti nel quartiere tra cui l’associazione “Vivere a Colli Aniene”.

Durante la rappresentazione dei Corti gli spettatori sono stati allietati dalla bravissima cantante Francesca Marziali che ha cantato diverse canzoni del suo repertorio che sono state molto apprezzate dal pubblico presente in sala. La manifestazione si è svolta presso il teatro della scuola Elementare “I. Calvino” in Via A. Bongiorno, 25 – Roma e di questo dobbiamo ringraziare la Preside Dott.ssa Patrizia Tozi e i suoi Dirigenti per aver concesso l’autorizzazione agli spettacoli e la collaboratrice scolastica Sig.ra Federica Pignatelli per la preziosa assistenza durante la giornata del Festival.

Inoltre è stato un piacere avere la presenza nel Festival delle Istituzioni nelle persone del Presidente Massimiliano Umberti, l’Assessore alla Cultura Maurizio Rossi, il Consigliere Federico Proietti e Danila Fruci nella doppia veste di Presidente della Commissione Scuola e componente della Giuria di Qualità.

Tutti i soci dei “I Scoordinati” si sono prodigati per garantire un regolare ed efficiente svolgimento del Festival. Naturalmente i protagonisti sono stati attori, autori, registi, tecnici delle compagnie che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione.

Ricordiamo che il Festival è diventato negli anni un punto di riferimento culturale e sociale nel quartiere.

La Giuria di Qualità, composta da:

• Il Presidente Marcello Galletti – attore teatrale;

• Rosanna Baiocco – regista teatrale;

• Danila Fruci – scrittrice, regista e attrice teatrale;

ha assegnato Il Premio “Migliore Spettacolo” al corto “Inevitabilmente” della Compagnia “Piccolo Palcoscenico” di Pomezia.

La stessa Compagnia si aggiudica inoltre anche il Premio “Migliore Spettacolo Gradimento del Pubblico” con 34 preferenze su 63 spettatori votanti.

Premi assegnati dalla Giuria Tecnica

• Premio “Migliore regia”: Lodovico Bellè della “Allegra Compagnia degli Assurdi” di Roma con il corto “Il nostro primo incontro”;

• Premio “Migliore attrice non protagonista”: Nicoletta Fantò della Compagnia “I Cerchi nel Grano” di Roma con il corto “Il Conquistatore”;

• Premio “Miglior attore non protagonista”: Annito Delle Donne della Compagnia

“Piccolo Palcoscenico” di Pomezia con il corto “Inevitabilmente”;

• Premio “Migliore attrice caratterista”: Marina Buoncristiani della Compagnia “Ferro e Fuoco” di Roma con il corto” Eh No… Eh No…Eh No”;

• Premio “Miglior attore caratterista”: Roberto Noce della Compagnia “Amici di Battuta” di Latina con il corto: “Amanti in crisi”;

• Premio “Migliore attrice protagonista”: Elisa Iannetti della “Allegra Compagnia degli Assurdi” di Roma con il corto: “Il nostro primo incontro”;

• Premio “Miglior attore protagonista”: Enzo Ardone della Compagnia “La Bottega dei Rebardò” di Roma con il corto: “Flash D’autore”;

• Premio “Social”: Compagnia “Amici di Battuta” di Latina con il corto “Amanti in crisi” con 309 preferenze sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati”;

• Premio Solidarietà “TULLIO SCATENA”: Compagnia “Ferro e Fuoco” di Roma

con il corto:” Eh No… Eh No…Eh No”.

Ricordiamo che il premio è stato istituito da alcuni anni in ricordo dell’amico “Tullio Scatena” e viene assegnato al corto teatrale che più di altri esprime i valori di solidarietà che hanno ispirato la nascita del Festival, valori tanto cari al compianto commediografo e autore di testi teatrali di Colli Aniene.

“Continuate a seguirci con entusiasmo … noi dell’Associazione “I Scoordinati” continueremo a portare nel nostro quartiere il teatro e l’arte che, ricordiamo, hanno un valore unico e fondamentale nella società poiché creano quel distacco che allo stesso tempo unisce e rafforza il legame tra le persone, con la realtà, con le nostre idee ed i sogni che in fin dei conti ognuno di noi ha nel proprio cassetto.”

Appuntamento al prossimo anno con il 13° Festival di Teatro Brillante Amatoriale

“Colli Aniene – Roma”!