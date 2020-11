Visite Guidate nei Parchi e Ville storiche, il calendario di novembre

Pubblicato il calendario delle visite guidate all’interno dei Parchi e Ville storiche programmate per il mese di novembre.

Restano invece sospesi i Trek storico ambientali,che prevedono un attraversamento di più luoghi della città, spesso sovraffollati, tali da non garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le Visite guidate che si eseguono all’interno di Parchi e Ville, con le giuste misure cautelative, garantiscono una maggiore tutela. Per ciascuna villa o sito è stato studìato un percorso didattico di visita storico-botanica con proposte di itinerari predeterminati, con le soste programmate, alla scoperta delle specie più significative (per diffusione, particolarità o rarità) e dei singoli alberi monumentali e notevoli per dimensioni.

Leggi qui tutte le informazioni