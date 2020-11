Tor Tre Teste: pulizia delle strade assente

Riceviamo dal nostro lettore Pino Gherardi e pubblichiamo qui di seguito:

Gent.mo Direttore

Leggo spesso il suo giornale che trovo molto interessante per descrivere e denunciare i tanti problemi che affliggono i nostri quartieri e in special modo quelli del Municipio V, per cui è d’obbligo farLe i miei complimenti.

Con l’ occasione vorrei che Lei tramite “ABITARE”, se ritiene opportuno, potesse sollecitare le Autorità AMA a interessarsi di più della nettezza urbana del quartiere di Tor Tre Teste sia riguardo alla PULIZIA STRADE e sia riguardo ad un più rapido smaltimento dei CASSONETTI.

Il 17 Novembre scorso ho mandato un email (info@amaroma.it) in cui riferivo che da più di un anno o forse due le strade tipo Via Lepetit, Via Campari, Via Viscogliosi, ecc, non sono state mai pulite dagli operatori ecologici tranne per quanto riguarda l’area dei cassonetti. Al contrario sempre il 17 Novembre alle ore 10,00 in via Molfetta ho contato 8 operatori ecologici in attività: ho parlato anche con uno di essi che mi ha garantito che avrebbe posto il problema della pulizia di Tor Tre Teste nella sede opportuna.

Poi specialmente in Via Lepetit i cassonetti sono in numero inferiore alle necessità per cui si riempiono subito, non vengono svuotati nei tempi utili e si formano sempre intorno ad essi accumuli di rifiuti. Oltre tutto i camion AMA compiono lo svuotamento dei cassonetti in maniera non sempre perfetta per cui vengono riposizionati male con pericolo anche del traffico e molti cordoli stradali di travertino sono spaccati e dissestati. Prego quindi Lei Direttore di voler iniziare una trattazione del problema sul suo utile giornale per stimolare le autorità competenti ad intervenire.

La ringrazio anticipatamente e augurando buon lavoro invio distinti saluti.

Pino Gherardi