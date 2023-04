22 aprile 2023 Giornata Mondiale della Terra in via Via della Tenuta della Mistica

Una giornata da passare in compagnia, con leggerezza ma anche con consapevolezza. Per costruire insieme un futuro più verde e più equo. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, ad agire ora per proteggere la salute, le nostre famiglie e l’ambiente.

Il Consiglio direttivo romano della CAPIT – Confederazione di Azione Popolare Italiana, in collaborazione con le associazioni romane affiliate, propone in modo specifico per gli abitanti del V Municipio, ma aperte a tutti, una serie di iniziative per proteggere e salvaguardare il territorio, a partire proprio dai luoghi in cui viviamo.

In particolare il programma della giornata prevede nella mattina momenti ricreativi con laboratori per adulti e bambini gestiti da volontari:

LABORATORIO DI CARTAPESTA

LABORATORIO DI SEMINA COLTURALE DI ESSENZE ARBOREE NATIVE LABORATORIO DI RECUPERO E RICICLAGGIO DOMESTICO

Contemporaneamente verrà organizzata una pulizia delle aree limitrofe al ‘Fosso di Tor Tre Teste’ insieme alla cittadinanza intervenuta e coordinata in sicurezza dai volontari CAPIT delle associazioni romane federate. Le squadre, durante le operazioni di recupero, cercheranno di separare i materiali da smaltire in apposite sacchi programmando il recupero con mezzi abilitati alla raccolta multimateriale.

Molte altre le attività in programma:

ESCURSIONI NEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI CON CICERONIPASSEGGIATA IN BICI COORDINATA DA CICLOFFICINA

ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI CON OPERATORI ED OPERATRICI DI MICIFELICI&CO

ANGOLO RICREATIVO MUSICALE E DANZANTE CON ARTISTÒ

POSSIBILITÀ DI RISTORO ALIMENTARE PREDISPOSTI DA EQUESTRIAN ACADEMY

VISITA PRESSO IL VIVAIO ED IL FRUTTETO DELLA MISTICA

LABORATORIO DI MANI ABILI CON PERFAREUNGIOCO

ATTIVITÀ FISICHE COLLETTIVE ALL’ARIA APERTA CON IL MAESTRO SIRI DHARM SING KHALSA

ATTIVITÀ ESTEMPORANEE CON ARTISTE ED ARTISTI NELLA CAMPAGNA ROMANA

MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE A CURA DI CAPITENAT

LABORATORIO MUSICA NEL SOCIALE CON L’ASSOCIAZIONE MAGLIANA 80

SEGNALETICA A CURA DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA

Una giornata all’insegna di folclore, ambiente, arti, socialità ed integrazione, per dirci che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che tutti insieme dobbiamo prenderci cura del nostro territorio.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: capitcircoli@gmail.com 3713315954