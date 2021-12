Riqualificazione parchi Serenissima e Centocelle, bene i primi passi della nuova Giunta

“Ieri la Giunta capitolina, grazie al lavoro dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, ha approvato gli studi di fattibilità ed il quadro economico per interventi di riqualificazione all’interno di varie aree verdi ed archeologiche di Roma Capitale, tra cui il Parco archeologico di Centocelle nel Municipio Roma V (3,5 milioni di euro) e il Parco della Serenissima (6 milioni e 366mila euro), al centro del progetto del Parco Lineare di Roma est. Attorno al Parco archeologico di Centocelle la sinergia tra amministrazione e comitati potrà rappresentare un’occasione di riscatto per il territorio, da anni al lavoro per superare le varie vertenze che ricadono nell’area, dalla realizzazione del Parco agli interventi di rimozione dei rifiuti interrati, fino alla valorizzazione dei beni archeologici. Stesso discorso per il Parco della Serenissima, inserito in un contesto dal potenziale enorme e interconnesso tra le altre aree verdi del quadrante est”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni e l’assessore al Verde pubblico del Municipio Roma V Edoardo Annucci.

“Un primo passo importante – prosegue la nota – che si inserisce nel percorso di cura e rigenerazione del verde pubblico della città su cui le amministrazioni del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste stanno lavorando fin dal primo giorno e su cui, dal fronte regionale, in questi anni abbiamo lavorato nelle Commissioni consiliari e con i territori per sollecitare risposte puntuali all’amministrazione capitolina”.