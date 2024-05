PD Pigneto-Prenestino: “La mobilità Vallo Ferroviario va invertita subito”

“Il 4 giugno sarà lanciata una quarta gara per i lavori del ‘Vallo Ferroviario Pigneto’, speriamo con tempi e risorse adeguate. Sono circa quattro anni che, con una scelta scellerata della giunta Raggi, è stata invertita la mobilità, nel triangolo di cui sopra, per fare spazio ad un cantiere mai partito. Ora abbiamo la necessità di fare l’opposto: rimettano la mobilità nel senso originario fino all’inizio del cantiere e facciano un bando perché subito dopo il giubileo partano i lavori”.

Lo chiede il segretario della sezione Pd Pigneto-Prenestino, Antonio Liani, in una lettera indirizzata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al presidente del V Municipio, Mauro Caliste. Sabato 18 maggio mattina, la sezione Pd Pigneto-Prenestino ha chiamato a raccolta i cittadini del V municipio, che hanno sfilato in un corteo-manifestazione per chiedere il ripristino della circolazione stradale (ante-2020) nel ‘triangolo’ Casilina, Circonvallazioni, piazzale Prenestino: “Ad essere in gioco è la nostra salute- hanno fatto sapere- ogni minuto in più in quel traffico è un rischio evitabile e non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Oggi siamo qui tutti insieme per chiedere un quartiere più sano, meno inquinato e con meno ingorghi”.

Ma cosa è accaduto dal giugno 2017, anno di partenza dei lavori per la stazione Pigneto, ad oggi? Lo spiega il segretario della sezione Pd Pigneto-Prenestino: “Dal 2017, quando è stato annunciato con clamore un cantiere mai partito, il progetto ha incontrato una serie di intoppi – dice Liani – soprattutto sul tema dei sottoservizi e a nulla sono serviti gli alert dei cittadini del quartiere preoccupati del caos che si sarebbe creato con la modifica, nonché il previsto aggravamento della qualità dell’aria nella zona. Nel gennaio 2020, nonostante non fosse stata aggiudicata la gara d’appalto e ignorando tutti i problemi già incontrati e quelli denunciati, è stata invertita la mobilità. Nel 2022 il progetto è stato quindi ripreso in mano, per semplificare e aggiornare i progetti in vista del giubileo 2025. Da lì almeno si è ottenuto che si facessero tre gare (che deve fare Rete Ferroviaria Italiana, visto che la stazione è sua), ma andate tutte deserte”. “Non sappiamo – prosegue Liani – se il budget era basso, i tempi stretti o se le aziende erano già tutte impegnate per il giubileo, sta di fatto che è andata così”.

“All’inizio del 2020 la viabilità è dunque rimasta invertita, provocando un “incremento degli incidenti sulla Casilina e un traffico insostenibile sulla Prenestina fino a Porta Maggiore, Piazza Lodi, Via L’Aquila e sulla Casilina verso San Giovanni. Traffico – prosegue Liani – vuol dire smog delle auto perennemente in fila. Vuol dire minore qualità della vita e meno salute. Vuol dire ore perse in fila ogni giorno per tornare a casa. Un disagio che è ragionevole solo per un cantiere importante. Ma rimanere in fila intorno al fantasma di un cantiere è assurdo”. Per queste ragioni la sezione Pd del quartiere chiede alla Rete Ferroviaria Italiana di “fare in che i lavori possano partire subito dopo il Giubileo, senza perdere altro tempo” e all’amministrazione Capitolina di “imporre a RFI il costo per il ripristino immediato della viabilità precedente, affinché si allevi il carico di traffico e inquinamento che grava sui residenti, in attesa che il cantiere venga finalmente avviato”.

Fonte: Cds/ Dire

