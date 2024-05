La Lazio sfida l’Inter a San Siro: le possibili formazioni e le Info per seguire la partita in tv

La Lazio si prepara per un incontro cruciale contro l’Inter Campione d’Italia Domenica 19 Maggio alle 18:00 a San Siro, per la 37ª giornata di Serie A. Attualmente settima in classifica, la squadra biancoceleste sogna il sorpasso alla Roma e mantiene viva la speranza di qualificarsi per la Champions League.

Tuttavia, il cammino della Lazio è segnato da turbolenze, soprattutto per la situazione contrattuale di Luis Alberto. Lo spagnolo, desideroso di rescindere il contratto, si scontra con la ferma resistenza di Lotito. Questo dissidio ha già comportato l’esclusione del talentuoso giocatore dalla partita contro l’Empoli.

In sua sostituzione, sulla trequarti troviamo spazio per Zaccagni e Felipe Anderson, mentre a centrocampo Kamada e Guendouzi affiancheranno Vecino, con quest’ultimo, ex della partita, destinato ancora alla panchina. In difesa, l’assenza per squalifica di Romagnoli sarà colmata da Patric, Casale (preferito a Hysaj) e Gila, appena recuperato dall’infortunio.

Sulle fasce laterali, Marusic e Lazzari garantiranno il supporto difensivo. In attacco, Castellanos prenderà il posto di Immobile come punta principale. In porta, Mandas sembra essere la scelta preferita su Provedel, destinato alla panchina.

Dall’altra parte del campo, l’ex tecnico della Lazio, Inzaghi, schiererà la sua formazione titolare.

Con Lautaro e Thuram in avanti, e Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan a centrocampo, l’Inter mira a consolidare il proprio primato. In difesa, l’ex giocatore della Lazio, De Vrij, prenderà il posto dell’infortunato Acerbi, completando così la retroguardia.

Inter-Lazio, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhjitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor

Inter-Lazio, dove vedere la partita:

La partita fra Inter e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

