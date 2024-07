La Roma svela il nuovo Stadio di Pietralata: un gioiello per la città e per i tifosi

Questa mattina 24 Luglio 2024, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Vicepresidente della AS Roma Ryan Friedkin, accompagnati dai rispettivi team, si sono incontrati per un incontro ufficiale dedicato alla presentazione del progetto definitivo del nuovo Stadio di Pietralata.

Un progetto ambizioso e di altissima qualità

Nel corso dell’incontro, la AS Roma ha svelato il progetto completo del nuovo stadio, che sarà reso pubblico oggi stesso attraverso un video ufficiale.

Il Sindaco Gualtieri ha espresso grande entusiasmo per il progetto, definendolo “un bellissimo stadio, di categoria top e uno degli stadi più belli del mondo”.

La Curva Sud più grande d’Europa e un occhio di riguardo per la sostenibilità

Tra le caratteristiche salienti del nuovo stadio, spicca la Curva Sud, che si candida ad essere la più grande d’Europa per numero di posti a sedere e caratteristiche strutturali.

Inoltre, il progetto pone grande attenzione alla sostenibilità ambientale, prevedendo la realizzazione di un’ampia area verde adiacente allo stadio e l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili.

Un messaggio ai tifosi giallorossi

Ryan Friedkin, Vicepresidente della AS Roma, ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi giallorossi: “Forza Roma!”. Le sue parole sottolineano l’impegno della società nel realizzare un nuovo stadio che sia un vero e proprio gioiello per la città e per i suoi tifosi.

Un nuovo stadio per una nuova era

Il nuovo Stadio di Pietralata rappresenta un passo fondamentale per la AS Roma e per la città di Roma. Un progetto ambizioso e innovativo che, una volta realizzato, contribuirà a riqualificare l’area e a dare nuova linfa vitale al calcio romano.

I prossimi passi

Con la presentazione del progetto definitivo, si apre ora la fase di valutazione da parte delle autorità competenti. L’obiettivo della AS Roma è quello di avviare i lavori di costruzione entro la fine dell’anno, con l’inaugurazione del nuovo stadio prevista per il 2027.

