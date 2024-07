Golden Gala: Tamberi pronto a infiammare l’Olimpico il 30 agosto

Sta nascendo un’altra edizione stellare del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. Il principale meeting italiano, edizione numero 44, tredicesima tappa della Wanda Diamond League, è stato presentato stamattina a Roma, a poco più di un mese dalla serata evento di venerdì 30 agosto. Dopo le notti magiche degli Europei di Roma, sulla pista e sulle pedane dell’Olimpico si sfideranno molte delle star mondiali che saranno protagoniste ai Giochi di Parigi, per confermare i risultati dello Stade de France o per prendersi rivincite. Una prima parte del cast, da completare dopo l’Olimpiade, è stata svelata oggi nel Salone Autorità dello stadio Olimpico di Roma dal presidente della FIDAL Stefano Mei, dall’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, dal meeting director Marco Sicari, dall’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dal presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio Mario Luciano Crea. Presenti i partner che sostengono il comitato organizzatore e due degli atleti italiani più attesi al Golden Gala e alle Olimpiadi, l’ostacolista Lorenzo Simonelli e il triplista Andy Diaz.





GIMBO CON KERR E HARRISON PER UN’ALTRA SERATA DA RICORDARE

Ha infiammato l’Olimpico con una prestazione e uno show indimenticabile nella finale europea dell’alto, salendo fino al 2,37 dell’attuale world lead 2024 e guadagnando una medaglia d’oro fantastica. Il pubblico di Roma può tornare ad applaudire il suo idolo Gianmarco Tamberi, determinato a centrare una delle poche vittorie che ancora gli mancano, quella del Golden Gala, fin qui un tabù per il campione olimpico, mondiale ed europeo: in cinque partecipazioni è stato secondo nel 2020, terzo nel 2016, 2021 (con 2,33 a Firenze) e 2022, quarto nel 2019. In pedana troverà due dei principali rivali per l’oro di Parigi, lo statunitense argento a Budapest JuVaughn Harrison e il neozelandese Hamish Kerr che ha vinto l’oro mondiale indoor a Glasgow.

SPRINT: TEBOGO E OMANYALA NEI 100, HALL NEI 400 DEDICATI A BARBERI

È in via di definizione il parterre della velocità, anche per quanto riguarda gli atleti azzurri. Nei 100 metri sulla pista dell’Olimpico sono pronti a sfrecciare due candidati per le medaglie di Parigi: il botswano Letsile Tebogo, salito due volte sul podio ai Mondiali di Budapest, argento nei 100 e bronzo nei 200; e il keniano Ferdinand Omanyala, che vanta il secondo tempo mondiale dell’anno con 9.79. Al femminile, nei 200 metri l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith, vincitrice lo scorso anno a Firenze nei 100 con 10.97 e nel 2018 all’Olimpico sulla distanza doppia; la novità statunitense Mckenzie Long (21.83) e la britannica Daryll Neita, argento europeo. Nei 400 metri è in grande forma Quincy Hall, dominatore dei Trials Usa e poi trionfatore in Diamond League nel Principato di Monaco con il personal best di 43.80. La gara, alla quale parteciperà anche il primatista italiano Luca Sito, sarà dedicata all’ex recordman Andrea Barberi, scomparso a soli 44 anni nello scorso dicembre: il vincitore sarà premiato con il Trofeo intitolato al grande quattrocentista azzurro.

MEZZOFONDO, TSEGAY E GEBRHIWET DA URLO

BATTOCLETTI ALL’OLIMPICO DOPO I DUE ORI

Una delle super stelle del Golden Gala è l’etiope Gudaf Tsegay, la primatista del mondo dei 5000 metri e oro mondiale dei 10.000, impegnata per l’occasione nella gara dei 1500 che lo scorso anno ha regalato il record mondiale grazie al 3:49.11 di Faith Kipyegon (ritoccato a Parigi in 3:49.04 il 7 luglio). Tsegay non è lontana: in questa specialità è la terza donna di ogni tempo con il 3:50.30 centrato a Xiamen in Diamond League il 20 aprile scorso. Presente l’irlandese campionessa europea Ciara Mageean mentre il pubblico italiano potrà sostenere la regina d’Europa dei 5000 e dei 10.000, Nadia Battocletti, su una specialità che ultimamente frequenta più spesso. Anche tra gli uomini, il record del mondo non è così distante: nei 5000 metri l’etiope leader dell’anno Hagos Gebrhiwet lo ha mancato per poco più di un secondo a Oslo, correndo in 12:36.73 (record: Joshua Cheptegei 12:35.36 nel 2020) e può riprovarci a Roma, nello stadio che ha ospitato in passato i primati di Said Aouita e Moses Kiptanui. Sulla scia di Gebrhiwet a Oslo ha fatto benissimo anche l’altro etiope Yomif Kejelcha (12:38.95), confermato per il Golden Gala, dal Kenya arriva invece il bronzo mondiale Jacob Krop.

OSTACOLI SPETTACOLO: SIMONELLI E DONNE AL TOP

In questo stesso stadio ha avvicinato i tredici secondi nei 110 ostacoli (13.05) e si è preso l’oro europeo, dopo l’argento mondiale indoor di Glasgow nei 60hs. La crescita di Lorenzo Simonelli è stata confermata anche dal secondo posto in Diamond League a Montecarlo con 13.08 e ora lo attende Parigi per confrontarsi di nuovo con il mondo. Tra le donne, nei 100 ostacoli, la sfida è tra la leader dell’anno Masai Russell, appena diventata la quarta della storia con un fenomenale 12.25 ai Trials Usa, la francese oro a Roma Cyrena Samba-Mayela (12.31) e l’olandese Nadine Visser (12.36).

TRA LANCI E SALTI: PEDANE ROVENTI ALL’OLIMPICO

Oltre ai già annunciati triplisti Andy Diaz e Fabrice Hugues Zango (Burkina Faso) e alle lunghiste Malaika Mihambo (Germania) e Larissa Iapichino, si possono già sottolineare le presenze del campione olimpico e mondiale del disco Daniel Stahl (Svezia), del pesista azzurro Zane Weir, campione europeo indoor, e del neozelandese due volte oro mondiale indoor Tom Walsh, delle astiste Nina Kennedy (Australia), campionessa del mondo a Budapest, Molly Caudery (Gran Bretagna), oro mondiale indoor a Glasgow, e Angelica Moser (Svizzera), campionessa europea a Roma.

DIAMOND LEAGUE A ROMA: 15 GARE IN PROGRAMMA

Saranno 15 le gare in programma al Golden Gala Pietro Mennea dello stadio Olimpico. Al maschile 100, 400, 5000, 110 ostacoli, alto, triplo, peso, disco. Al femminile 200, 1500, 100 ostacoli, 400 ostacoli, 3000 siepi, asta, lungo. Tutte le gare (tranne i 110 ostacoli, gara addizionale) metteranno in palio punti per la finale della Wanda Diamond League di Bruxelles del 13 e 14 settembre.

SFIDE PER TUTTI: 100 METRI PARALIMPICI E MASTER

Anche in questa edizione del Golden Gala ci sarà spazio e attenzione per gli atleti paralimpici e per i master. Sul rettilineo dello stadio Olimpico, poco prima delle sfide tra le star mondiali, sono previsti i 100 metri riservati agli atleti Fisdir-Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (uomini e donne) e sempre nei 100 metri si confronteranno gli atleti over 35 (uomini e donne), per un totale di quattro sfide tutte da applaudire.

PALIO DEI COMUNI: LA MAXI-STAFFETTA GIOVANILE 12×200

L’entusiasmo dei giovani di tutta Italia per una maxi-staffetta che colorerà lo stadio Olimpico: è il Palio dei Comuni, la grande manifestazione promozionale con l’aiuto e il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. La passione degli atleti nati tra il 2010 e il 2012 travolgerà la pista e poi si sposterà sugli spalti, per seguire dal vivo tutte le gare del principale meeting italiano. La finale della 12×200, tra le migliori nove squadre del turno di qualificazione, è in programma a ridosso dell’inizio delle sfide internazionali: un’esperienza unica per tanti giovani che possono divertirsi e sognare, un giorno, di correre al Golden Gala.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI UNDER 16

Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiungi diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

PROMOZIONI PER I TESSERATI FIDAL E PER I COMUNI ITALIANI

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato anche per l’edizione 2024 del Golden Gala Pietro Mennea un’importante iniziativa di promozione per il movimento di base dell’atletica, diretta ai suoi tesserati, consentendo loro di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo. I tesserati FIDAL avranno, infatti, la possibilità di acquistare i biglietti a condizioni vantaggiose nei seguenti settori: Monte Mario Partenze 12 euro (invece di 20 euro più prevendita); Tevere 10 euro (invece di 15 euro più prevendita). Il progetto Golden Gala In Comune è invece l’iniziativa che offre la possibilità a tutti i cittadini di ogni angolo d’Italia di assistere all’evento accedendo ai biglietti con una scontistica dedicata per alcuni settori. Curva nord, distinti nord, distinti sud-est: 5 euro senza prevendita (invece di 10 euro più prevendita). Tutte le info e i moduli da compilare per richiedere i biglietti sono su goldengala.it.

DIRETTA TV SU RAI 3 DALLE 21

Il Golden Gala Pietro Mennea 2024 sarà trasmesso in diretta su Rai 3 venerdì 30 agosto dalle ore 21. Le immagini, prodotte dalla RAI, saranno diffuse dalla IMG in oltre 150 territori nel mondo, per una copertura letteralmente globale.

I PARTNER DEL GOLDEN GALA



Il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League, è organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e da Sport e Salute. Sostengono il meeting World Athletics e i partner IP, Frecciarossa, Joma, Wanda, Omega, Uliveto, Felicetti, Corriere dello Sport.

GOLDEN GALA SOSTIENE WORLD FOOD PROGRAMME E SHARE THE MEAL

L’agenzia ONU World Food Programme (WFP) e ShareTheMeal scendono in pista per combattere la fame nel mondo insieme alla FIDAL e i campioni dell’atletica leggera. Nel mondo, fino a 333 milioni di persone soffrono la fame acuta, di cui oltre 40 milioni a livelli emergenziali, o peggiori. Bisogna cambiare il passo. Il WFP, con sede a Roma, è la più grande agenzia umanitaria al mondo, impegnata a salvare vite e costruire percorsi di pace, stabilità e prosperità. Nel solo 2023 ha aiutato oltre 150 milioni di persone in 123 paesi e territori nel mondo. Oggi tutti possono fare qualcosa. Con ShareTheMeal, la sua pluripremiata app ufficiale, il WFP invita le persone di tutto il mondo ad unirsi alla lotta alla fame. Gli utenti possono, infatti, donare pasti a chi ne ha bisogno con pochi tocchi sul loro smartphone o altro dispositivo. In occasione del Golden Gala, FIDAL e i campioni dell’atletica promuoveranno WFP e ShareTheMeal per incoraggiare la partecipazione attiva dei fan.

GOLDEN GALA 2024: LA PROCEDURA ACCREDITI



È attiva la procedura di accredito media per la Wanda Diamond League 2024. Per presentare la richiesta di accredito per il Golden Gala Pietro Mennea di Roma (30 agosto 2024) è necessario compilare il form raggiungibile da questo LINK: https://portal.diamondleague. com/account/signinChi ha già presentato la richiesta nelle edizioni passate, dovrà utilizzare i dati di registrazione personale già usati (qualora smarriti, è possibile utilizzare la procedura “Forgot password?” sulla stessa pagina: username e password verranno nuovamente inviati alla casella di posta elettronica indicata).

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙