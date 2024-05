Risse e spaccio, chiuso centro scommesse in zona Termini

Il Questore di Roma ha deciso di revocare la licenza di un centro scommesse situato vicino alla Stazione Termini, utilizzando l’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza). Questa decisione è stata presa a causa dei numerosi problemi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini che si sono verificati nel locale nel corso del tempo.

Le operazioni delle Forze dell’Ordine hanno rivelato che il centro scommesse in via Giovanni Amendola è stato coinvolto in episodi di violenza, spaccio di droga e frequenti raduni di individui pericolosi, che hanno causato disagi sia dentro che fuori l’esercizio. Il titolare era già stato soggetto a due sospensioni della licenza per motivi simili, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Di recente, durante controlli mirati allo spaccio di droga nel quartiere della Stazione Termini, il commissariato Viminale ha arrestato due persone sorprese a vendere stupefacenti all’interno del locale. Inoltre, c’era una presenza costante di cittadini stranieri, spesso coinvolti in comportamenti inappropriati.

Su segnalazione del Commissariato Viminale, la Divisione di Polizia Amministrativa ha avviato un’indagine che ha portato alla revoca della licenza da parte del Questore, in conformità con l’articolo 100 del TULPS. Gli agenti del commissariato Viminale hanno notificato e affisso all’ingresso del locale il cartello “Chiuso per provvedimento del Questore”.

