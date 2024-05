“A 6 zampe nel parco” a Tor Tre Teste il 2 giugno 2024

Domenica 2 giugno 2024 presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 a Tor Tre Teste si terrà la XXII edizione di “A 6 Zampe nel Parco”, la tradizionale sfilata di cani di razza e fantasia a scopo benefico*.

L’iniziativa è organizzata dal 2001 dall’associazione Amici del Parco, dal Miniparco Giochi “Il Giardino dei Demar” e dall’associazione A.I.D.A. & A per esaltare l’amore tra umani e amici degli umani.

Senza avere le pretese delle sfilate “agonistiche”, si potranno trascorrere un paio di ore insieme anche per ritrovare quel sano gusto di passare del tempo in compagnia, ammirando i nostri amici a quattro zampe.

IL PROGRAMMA:

ore 17 Iscrizioni ai concorsi (*6 euro per il Concorso di Bellezza; gratuita per il Concorso fotografico);

ore 18 Sfilata dei cani fantasia e di razza;

ore 19 Premiazioni dei cani di razza e dei cani fantasia con coppe e targhe.

*LO SCOPO BENEFICO

I fondi raccolti con le iscrizioni verranno devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. Odv (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) che da anni si occupa di animali e ambiente. Attualmente gestisce il rifugio “La Grande Oasi” di Mazzano Romano, che ospita animali abbandonati.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile, parlando con i volontari dell’Associazione, conoscere meglio le loro attività, come sostenere e adottare gli animali abbandonati.

L’Associazione, sia come educazione ambientale che per sostenere le spese di gestione del rifugio, invita a portare tappi e bottiglie di plastica che i volontari raccolgono e vendono a ditte specializzate nel riciclo.

All’associazione AIDA & A Odv è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” del modello della dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it

L’A.I.D.A.&A. O.d.v. – Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente è una Associazione senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore di volontari.

L’Associazione, in conformità a quanto disposto dalla Legge, si prefigge di perseguire la protezione degli animali e la prevenzione e repressione del loro maltrattamento, nonché la tutela dell’ambiente naturale.

Qui sotto un collage di immagini dell’edizione 2023



