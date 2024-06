Il 2 giugno 2024 si è svolta con successo la ventiduesima edizione di «A 6 Zampe nel Parco» di fronte al Giardino dei Demar, nonostante il maltempo, alcune ore prima dell’evento.

È stata una festa per i nostri amici a quattro zampe, una bella iniziativa che onora il quartiere Tor Tre Teste e che è nata ed è stata mantenuta con tenacia in tutti questi anni grazie alla passione dell’associazione Aida&A, a Il Giardino dei Demar, agli Amici del Parco, Abitare A e al sostegno di tanti amici volontari e degli sponsor locali.

In apertura dell’evento ha salutato i partecipanti l’immarcescibile Fernanda Dell’Acqua, anche a nome delle sue splendide figlie e nipoti, una squadra protagonista di numerosi eventi del quartiere Tor Tre Teste.

Presente, in compagnia del consigliere municipale Marco Toti, il Presidente del Consiglio del V municipio David Di Cosmo che, dopo aver rivolto sentiti complimenti agli instancabili organizzatori “ai quali va riconosciuto il merito di questo successo”, ha relazionato brevemente sullo stato (e apparente stallo) nell’individuazione dei punti idonei per la realizzazione delle aree di sgambamento cani. Già lo scorso anno se ne era parlato e speriamo che non se ne continui “solo” a parlare anche nel 2025.

Sembra quasi impossibile, ma in un parco ed un quartiere così estesi, nel 2024, ancora non ce ne sia neanche una.

I vincitori della A 6 Zampe nel Parco 2024

Le targhe ai vincitori sono state offerte e consegnate dalla presidente di “Planet Solidarietà Aps” Luisella Di Curzio e dal fondatore dell’Associazione Francesco Figliomeni. Hanno preso parte alla premiazione anche il presidente del Consiglio del V Municipio David Di Cosmo, il direttore di Abitare A Vincenzo Luciani e la presidente dell’Associazione Aida&A, la mitica Michela che tante vite di amici a quattro zampe ha salvato in tutti questi anni.

Notevole e trascinante la conduzione dell’evento dello speaker Riccardo Capone.

Felici i partecipanti che hanno goduto un pomeriggio in autentica serenità e con il beneficio di un caldo sole. Sottolineata da scroscianti applausi la sfilata dei cani di fantasia e di razza e i vincitori della gara benefica. Molti cittadini hanno offerto doni agli ospiti dei canili in cui opera con passione con i suoi volontari l’Associazione Aida&A.

Un grazie anche alla Giuria e alle Guardie Ambientali.

Classifica cani di razza

1° Alfredo, dalmata, accompagnato da Giulia Ambrosino

2° Oscar, labrador

3° Whisky, cocker, accompagnato da Lucia Bergamini

4° Artù, lagotto, accompagnato da Flaviana

5° Jago, maltese, accompagnato da Giuliano Pollastri

Classifica cani fantasia

1° Totoro accompagnato da Renata Ruggeri

2° Terri accompagnato da Giuseppina Mochi

3° Lady accompagnata da Daniela Eginni

4° Paki accompagnato da Giovanni Sacconi

5° Lulù accompagnata da Roberto Lenoci

GLI SPONSOR

Ringraziamo cordialmente gli sponsor che supportano l’iniziativa, alcuni di loro da numerosi anni.

LO SCOPO BENEFICO

I fondi raccolti con le iscrizioni sono devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. Odv (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) che da anni si occupa di animali e ambiente. Attualmente gestisce il rifugio “La Grande Oasi” di Mazzano Romano, che ospita animali abbandonati.

Nel corso del pomeriggio è stato possibile, parlando con i volontari dell’Associazione, conoscere meglio le loro attività, come sostenere e adottare gli animali abbandonati.

L’Associazione, sia come educazione ambientale che per sostenere le spese di gestione del rifugio, invita ogni anno a portare tappi e bottiglie di plastica che i volontari raccolgono e vendono a ditte specializzate nel riciclo.

All’associazione AIDA&A Odv è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” del modello della dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it

L’A.I.D.A.&A. O.d.v. – Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente è una Associazione senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore di volontari.

L’Associazione, in conformità a quanto disposto dalla Legge, si prefigge di perseguire la protezione degli animali e la prevenzione e repressione del loro maltrattamento, nonché la tutela dell’ambiente naturale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙