AMA il tuo quartiere, Sabato 18 e Domenica 19 Maggio

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 18 e Domenica 19 dalle 8 alle 12:30 postazioni nei Municipi I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV.

Le postazioni e i materiali conferibili Municipio per Municipio

In alcune postazioni sono presenti le associazioni per “Insieme per il riuso” .

