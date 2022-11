Assemblea pubblica su Stadio Pietralata

Sabato 26 novembre 2022 alle ore 16,30 si terrà un’assemblea pubblica presso il Circolo Arci Concetto Marchesi in via del Frantoio 9c (metro Santa Maria del Soccorso) on la partecipazione di Emilio Giacomi (Italia Nostra), Paolo Berdini, ex Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Marco Cacciatore, consigliere regionale, Vittorio Sartogo, Coordinamento Associazioni del Lazio per la Mobilità alternativa. Coordina il Comitato Stadio Pietralata No Grazie.

