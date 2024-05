24 Maggio Giornata della Pace nel V Municipio

Una giornata quella del 24 maggio 2024 dedicata alla pace e all’utilizzo di armi per risolvere questioni territoriali che potrebbero trovare un riscontro è una soluzione con un pressante lavoro diplomatico.

Purtroppo accade che ai paesi che storicamente hanno una economia pilotata dalle lobby dei produttori di armi poco interessa il sangue versato da migliaia di morti innocenti causati da bombardamenti spesso a tappeto che oltre alle migliaia di morti provocano anche altrettanti invalidi permanenti.

Nella solo Gaza oltre alle 30.000 vittime morte sotto le macerie se ne contano altrettanti con amputazione di uno più arti provocate dalle schegge impazzite di bombe e missili.

Alla giornata della Pace hanno aderito solo nel Municipio V centinaia e centinaia di giovanissimi che hanno aderito alla mobilitazione che ha visto coinvolti diversi Istituti come: Iqbal Salacone, la Pisacane, l’Artemisia Gentileschi Pezzani, Laparelli, IC Sesami che con i loro ragazzi muniti di cartelli, striscioni e delle multicolori bandiere della Pace sono diretti verso il Parco di Villa De Sanctis dove si sono mescolati ai tanti ragazzi già presenti per il Maggio dei libri sposando ll messaggio comune “Apriti Pace“.

Un successo che il coordinamento per la Pace ha voluto immortalare con una nutrita documentazione fotografica e questo per dare modo a chi non ha avuto la possibilità di poter partecipare di potersi rendere conto dell’importanza di poter manifestare per sensibilizzare ai potenti della terra il diritto di poter vivere in pace e poter parlare di futuro. Quello appunto negato a chi è costretto a subire lutti e invalidità e fame a causa di guerre.

IL VIDEO Anche i bambini esprimono le loro idee sulla PACE con le bandiere colorate

https://www.facebook.com/share/v/fTmnV51FrTPjdmSX/?mibextid=WC7FNe

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati