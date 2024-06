Inaugurato il Giardino di via Anagni

Nel pomeriggio del 5 giugno 2024 il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato “L’Area Verde di Via Anagni” realizzata dall’Area Gestione del verde e dell’ambiente municipale del Municipio V di Roma Capitale.

All’evento erano presenti oltre al Sindaco di Roma Gualtieri, Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura , Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Edoardo Annucci, Assessore all’Ambiente del Municipio V di Roma, Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente dell’Assemblea Capitolina, e moltissimi Assessori e Consiglieri municipali del V.

Al suo arrivo il Sindaco Gualtieri è stato accolto dalle Autorità del V Municipio e da un festoso e numeroso pubblico, oltre che dal piccolo coro composto dai bambini/e di 5 anni della V Primaria di via Anagni 48 diretti dalla maestra Laura Mazzitelli docente Infanzia.

Il Sindaco Gualtieri è stato molto disponibile, ha ascoltato con attenzione e parlato con i bambini. Tanti gli scatti fotografici che lo ritraggono con i bimbi felici per il giardino e i giochi. Ha ascoltato con piacere la musica del Gruppo I.C.I. della scuola di via Anagni.

Gualtieri ha anche inaugurato il tennis da tavolo scambiando con la racchetta qualche schiacciata con il presidente Caliste.

Nell’intervento il presidente Caliste non ha mancato di riconoscere la capacità della sua Giunta e dei tecnici del Verde Municipale che hanno creduto progettato e realizzato un progetto deciso e in gran parte finanziato dalla precedente maggioranza pentastellata peraltro presente all’inaugurazione con l’ex presidente Boccuzzi, l’ex Ass.re al bilancio e molti suoi consiglieri che lavorarono per sostituire il cemento di un PUP con un’area verde attrezzata per bambini.

Furono stanziati 600 mila euro con cui realizzare la manutenzione straordinaria nel Parco di Tor Sapienza, la realizzazione del Parco di Casale Rosso e appunto quello attrezzato di via Anagni.

Caliste non ha esitato – e ciò gli fa onore – nel riconoscere questi importanti passaggi prendendosi i propri e dando i giusti meriti a chi con professionalità ha contribuito al completamento e alla realizzazione dell’opera. Cosa che nel nostro paese non è sempre così scontata.

Noi di Abitare A Roma e portavoce dei cittadini dei nostri quartieri non potevamo farci sfuggire la ghiotta occasione della presenza del Sindaco Gualtieri e quindi, anche a nome dell’AGS del Mercato Insieme lo abbiamo invitato nella struttura di viale della Primavera per verificare di persona lo stato di degrado e di abbandono della struttura priva, tra l’altro, da circa tre anni della preziosa scala mobile, a dir poco vitale per anziani e donne che devono faticosamente portare i prodotti acquistati al parcheggio sovrastante.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙