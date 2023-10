4° percorso formativo di “Una Cucina di Comunità”

Presso la parrocchia San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste, dal 16 ottobre al 18 dicembre 2023, si terrà il quarto corso di cucina multietnico “Una Cucina di Comunità” organizzato da Don Domenico Vitulli (Parroco S. Tommaso d’Aquino), Andrea Fiume (Presidente APS Sinergicamente), Antonio Santucci (Coordinamento generale), Claudia Sgarra, Orlando Mattei e Pietro Corona. Le lezioni saranno svolte di lunedì dalle ore 9:30 alle 14:00.

“Due anni fa abbiamo partecipato, con un nostro progetto, – ha dichiarato il Presidente di APS Sinergicamente – ad un bando della Reale Foundation e siamo arrivati secondi in tutta Italia vincendo su Associazioni molto organizzate, serie ed importanti.

Abbiamo ottenuto un finanziamento con il quale dovevamo fare un corso di Cucina Multietnica. Ne abbiamo fatti tre e lunedì inizierà il 4°.

Abbiamo creato una Scuola Modello per chiunque volesse ripeterne o copiarne il modulo, il punto di riferimento per una Scuola di Metodo.

Modello organizzativo, economico e sociale che fa dell’incontro umano, della relazione, l’impulso all’apprendimento “tecnico” si, ma che mira soprattutto alla realizzazione pratica di ascolto, devozione, collaborazione e fiducia tra storie individuali diverse e spesso dolorose.

Noi di SinergicaMente – ha concluso Andrea Fiume – cuciniamo cibo buono per il Corpo ma soprattutto desideriamo creare bellezza per l’Anima e gusto per lo Spirito!”

Il percorso formativo

Il percorso formativo è condotto da chef di rilievo nel panorama culinario italiano, che persegue l’obiet-tivo di fornire ai partecipanti le competenze di base utili per un primo inserimento lavorativo nel mondo della ristorazione. Nel contempo intende favorire l’inclusione sociale attraverso il reciproco scambio di conoscenze e tradizioni tra persone di culture diverse, che possono dialogare in una cucina dove si parla un linguaggio universale comprensibile a tutti.

L’offerta formativa relativa alle basi della cucina, che prevede il rilascio dell’attestato di frequenza, è integrata dai corsi certificati di “HACCP – Igiene e Sicurezza nel posto di lavoro” e “Primo Soccorso”.

Il programma delle lezioni

Le lezioni prevedranno, di norma, la preparazione di un pasto di tre portate: un primo, un secondo e un contorno.

Gli allievi, nel corso delle lezioni, saranno di volta in volta impegnati su una portata diversa dalla precedente lezione.

Questa rotazione consentirà loro, al termine del percorso formativo, di maturare varie esperienze per ognuna delle preparazioni previste.

Informazioni

Aps Sinergicamente, tel. 3387390676 e 3293387755

https://associazionesinergicamente.it – sinergicamenteassociazione@gmail.com