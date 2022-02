Con il 2022 il nostro quartiere compie mezzo secolo dalla posa della prima pietra. Li compie sotto silenzio a causa della pandemia in atto e la paura del contatto ravvicinato che costringe a limitare gli eventi pubblici. Ma una data così significativa per il quartiere non può e non deve restare nel dimenticatoio, quantomeno la stampa locale e le associazioni che hanno sempre dimostrato attaccamento al territorio devono fare qualcosa per ricordare questo anniversario.

È così che l’Associazione Il Foro sta pensando di realizzare una mostra sui 50 anni di Colli Aniene con fatti, avvenimenti ed immagini multimediali che partendo dalla posa della prima pietra di fondazione (1972) ripercorre anno per anno la vita di Colli Aniene. Seguirà un dibattito pubblico con inviti al mondo politico istituzionale e ai cittadini residenti dal titolo un po’ provocatorio “50 anni di Colli Aniene… e poi?” che si terrà l’8 aprile 2022 nell’ambito della festa “Benvenuta Primavera”.

Concorderete con noi che il passato è bello ma è il futuro quello che ci interessa di più perché vogliamo lasciare alle prossime generazioni il ricordo di un quartiere modello, incentrato sulla vivibilità, socialità e la convivenza, che non ha trovato emulazioni nei decenni successivi in questa metropoli. È proprio questo il paradosso di questa città che, anche quando sperimenta il più bel quartiere di Roma degli ultimi cinquant’anni, poi non ne ripropone più tale modello.

Dai il tuo contributo alla storia del quartiere

Belle iniziative che hanno bisogno del contributo di tutti i residenti. Se avete immagini e filmati dei primi anni del quartiere o momenti significativi della vita di questo territorio fateli pervenire via e-mail a info@sogester.com . Se avete un ricordo di questi primi cinquant’anni che volete rendere pubblico inviatelo a redazione@collianiene.org. Se volete dire la vostra su come vi immaginate il futuro di questo quartiere e cosa vi aspettate dalle istituzioni fatelo conoscere a tutti tramite le pagine di “Abitare A” e di “Collianiene.org”. Noi vi diamo lo spazio per far sentire la vostra voce e, pensate un po’, a volte c’è anche chi ci/vi ascolta.