“8 Marzo sempre”, il calendario delle iniziative in città

Anche quest’anno Roma Capitale presenta un programma di iniziative ricco e articolato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Un calendario di eventi diffusi su tutto il territorio capitolino, promossi dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità.

8marzosempre è l’iniziativa che vuole evidenziare la forza, la resilienza e le conquiste straordinarie delle donne in tutto il mondo per un futuro più giusto, equo e inclusivo per tutte, con la convinzione che l’8 marzo debba condurre a una celebrazione quotidiana dell’empowerment femminile.

Obiettivo della manifestazione collettiva è dare voce alle diverse esperienze ed iniziative volte a sensibilizzare su questioni fondamentali legate all’equità di genere, manifestando una presenza tangibile e incisiva in ogni angolo della città e creando un tessuto interconnesso di consapevolezza e azione.

L’8 marzo si aprirà con il momento di riflessione “Sostenibilità, sostantivo femminile” ospitato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a partire dalle 09.00.

Un’opportunità preziosa per riflettere sulle sfide che ci aspettano per creare una società sostenibile, sulla formazione delle nuove competenze necessarie alla transizione, sugli ostacoli che le donne incontrano nel corso della loro carriera e sul possibile contributo della leadership femminile all’aumento della produttività e del benessere organizzativo.

La volontà di essere presente con eventi in tutta Roma simboleggia un impegno diffuso e inclusivo, mirato a coinvolgere e informare ogni cittadino nella promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza.

Il calendario è stato costruito coinvolgendo la Presidenza dell’Assemblea Capitolina, tutti i Municipi, Sovrintendenza Capitolina e Biblioteche di Roma con un ricco e variegato programma per riflettere e promuovere l’uguaglianza di genere.

Per i dettagli delle iniziative territoriali, è possibile consultare gli articoli dedicati:

*Municipio IV al Parco Campagna e presso la Casa del Municipio.

*Municipio VII

*Municipio VIII

*Municipio X

