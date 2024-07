Drink con vista al The ORGANICS SkyGarden Roma

Sospesi nel cielo di Roma, al sesto piano dello storico 5 stelle Aleph hotel, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi, si rinnova l’appuntamento con The ORGANICS SkyGarden Roma, l’affascinante location panoramica dove va in scena l’edonismo assoluto, dall’aperitivo al dopo cena.

Bites & Drink d’eccellenza, a firma dell’executive Chef Carmine Buonanno, rappresentano un mix perfetto tra la tradizione culinaria romana e la cucina internazionale con il concetto di food sharing.

Aromi mediterranei, materie prime ricercate abbinate al pragmatismo anglosassone e al food design più creativo e una grande attenzione alla scelta vegan, da godere all’ora del tramonto, tra la vista perdifiato tra i tetti della Capitale, la piscina a sfioro e la lussureggiante vegetazione.

Ampia l’offerta dei signature cocktail a opera di Lorenzo Politano, creativo Bar Manager dell’Aleph Rome Hotel, che crea drink unici e innovativi dall’equilibrio perfetto, miscelati con i soft drink The ORGANICS by Red Bull, le bevande bio con ingredienti di origine naturale al 100%.

In questo mood rilassato, spettacolare e divertente, Dj set romani si esibiscono dal martedì al sabato dalle 19,00 alle 23.00 deliziando gli ospiti con vari generi musicali: dall’elettronica, all’house e alla musica lounge, facendo vivere emozioni uniche.

The ORGANICS SkyGarden è un progetto che miscela il saper vivere con arte, musica, moda, gusto e design, nato da The ORGANICS by Red Bull, le bevande biologiche, analcoliche, dal gusto deciso, ottime per creare cocktail irresistibili, ma perfette anche da degustare lisce.

The ORGANICS SkyGarden Roma si conferma il rooftop più cool delle serate romane, e si affianca a The ORGANICS SkyGarden Milano, la terrazza al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, già “Place to Be” dei milanesi.

The ORGANICS SkyGarden Roma è aperto tutti i giorni dalle fino alle 24.00.

Sito web https://www.alephrome.com/en/hotel

