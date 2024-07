Il dott. Federico Marino Fattori ci ha lasciato

Oggi dobbiamo tristemente registrare la dipartita del dott. Federico Marino Fattori. La farmacia in via Bardanzellu resterà chiusa per lutto dal giorno 8 al 10 luglio.

I funerali si terranno mercoledì 10 alle ore 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. La chiesa è in Largo Fausto Vicarelli 7

Alla sua famiglia vanno le sentite condoglianze mie e della redazione del giornale. Un altro personaggio storico del quartiere Colli Aniene ci lascia così, improvvisamente e inaspettatamente. La sua presenza sempre operosa e disponibile sarà molto rimpianta. Riposi in pace.

“Noi abbiamo iniziato ad operare qui in viale Bardanzellu nel 1990, dopo che per anni avevo collaborato con mio fratello Giuseppe. La partenza è stata in sordina, ma poi l’attività si è ampliata e stabilizzata. La nostra filosofia si basa sull’offerta di numerosi servizi”.

Così ricordava il dottore Federico Fattori, gli inizi della sua longeva attività in un’intervista ad abitarearoma (https://abitarearoma.it/farmacia-bardanzellu-dal-1990-al-servizio-della-salute-e-del-benessere/) successivamente confluita nel libro di Vincenzo Luciani “Storie dell’imprenditoria locale a Colli Aniene”.

