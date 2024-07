Stranezze di città, Don Domenico Vitulli, Parroco della Parrocchia S. Tommaso d’Aquino, Roma

Dalla recensione su Google:

“Ottima parrocchia con un parroco eccellente e consigliato per famiglie con bambini”.

Alla mia recensione in questo articolo:

”Don Domenico, sono felice di averti incontrato, sono orgoglioso di averti conosciuto e frequentato, sono commosso di aver ricevuto un tuo dono che conserverò tra mie cose più care”.

Il 30 giugno 2024 mi ha inviato un chattino “ho appena stampato un libretto (autoprodotto) che contiene i miei articoli per Abitare A Roma più qualche foglietto distribuito in parrocchia, perché i miei amici si ricordini di me… Te ne vorrei fare dono. Dove te lo posso portare il libretto?

Ci siamo incontrati oggi pomeriggio in parrocchia, mi ha consegnato il libretto e abbiamo riprogrammato quel nostro progetto sui bambini e ragazzi down e autistici.

Stupendo l’abbinamento tra le cose passate e i nuovi importanti programmi per il futuro.

La prefazione che hai scritto sul tuo libretto “autoprodotto”, merita di essere trascritta in questo articolo.

“All’inizio del 2022 mi ero messo in testa di realizzare un giornalino parrocchiale, dove inserire riflessioni personali, notizie della parrocchia e riflessioni di persone del quartiere su temi locali.

Avevo cercato chi potesse occuparsene, ma coloro che mi avevano detto di si non si muovevano e alla fine decisi che il primo numero lo avrei realizzato da solo, nella speranza che, se fosse piaciuto, altri sarebbero subentrati.

Realizzai il primo numero, e poi un secondo. Fu una fatica enorme:chiedere articoli alle persone (e non riceverli); scrivere articoli e impaginarli; controllare le prove di stampa…

Li feci distribuire alla fine della Messa domenicale, chiedendo l’esorbitante cifra di 1 euro per coprire le spese di stampa. Fu una catastrofe. Non tutti vollero; qualcuno lo prese di nascosto per non dover pagare l’euro; nessuno lo lesse. Conteneva diversi articoli che avrebbero potuto suscitare polemiche, ma non ve ne furono e nessuno mi chiese spiegazioni: cosi capii che nessuno lo aveva effettivamente letto.

Era stato uno spreco immenso di tempo, di energie… e di soldi. Lasciai perdere e passai ad altro.

Nel frattempo avevo però scritto per Abitare A Roma.

Era morta una parrocchiana e la cosa mi aveva colpito. Pensavo che nel quartiere tutti dovessero sapere.

Il primo numero del giornalino non era ancora pronto e cosi mi ero rivolto a Vincenzo Luciani, il direttore, visto che il giornale era molto diffuso nel quartiere (e nel resto di Roma). Fu cosi gentile da pubblicarmi immediatamente.

Quando misi da parte l’idea del giornalino, il pensiero andò subito a Luciani per far conoscere almeno il mio punto di vista su alcuni avvenimenti che toccavano il quartiere o la società tutta. I parrocchiani non avevano voluto utilizzare il giornalino per farsi sentire; almeno io avrei potuto dire la mia senza l’incubo di margini di stampa, spaziature, accapo….

Devo quindi un ringraziamento speciale al direttore di Abitare A Roma per la sua disponibilità ed accoglienza; la stima che ho di lui mi fa sentire in colpa di non riuscire più a scrivere per la sua rivista ultimamente, preso da impegni parrocchiali, qualche disturbo di salute e l’impegno per un libro in cui sto cercando di riversare il frutto di diversi anni di esperienze e riflessioni.

Questi scritti sono, naturalmente, legati a fatti concreti, rivolti in particolare a un pubblico conosciuto – quello del quartiere Tor Tre Teste di Roma – e trovano il proprio limite proprio da queste circostanze.

Spero che possano essere però utili anche per chi queste cose non le ha vissute e sa poco o nulla di Roma e di Tor Tre Teste”.

Don Domenico, ti ringrazio di aver aperto il tuo libro con l’articolo intervista a te dedicato e da me curato, pubblicato su Abitare A Roma il 27 gennaio 2023.

Una informazione per i lettori di Abitare A Roma. Se non riuscirete ad avere “gli articoli e foglietti 2022-2024” di Don Domenico Vitulli, in libro, andate su Abitare A e on-line troverete tutti gli articoli scritti da Don Domenico Vitulli.

