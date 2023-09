A Cervara la storica Festa degli Artisti

Per tornare all’arte, sulla Rocca della fortezza medievale si riconoscono forme che

incuriosiscono e sorprendono. Tutto questo è frutto dell’artista Vincenzo Bianchi

che anni fa si innamorò di Cervara e portò qui i suoi allievi dell’Accademia d’Arte di Firenze a modellare un’intera rocca. Così è divenuto luogo di incontro di culture diverse (italiana, europea, orientale) un laboratorio, un’opera sperimentale senza fine, che continuerà una narrazione con nuovi elementi, con nuovi artisti e nuovi paesi. E non è finita: ceramisti di fama hanno decorato le targhe stradali e quelle degli uffici pubblici. I poeti inoltre, complice una piccola Pro-loco e un Comune attento, da vent’anni a questa parte hanno “dipinto” Cervara: non c’è infatti passaggio, non c’è angolo di casa, spigolo di vicolo dove non siano stati incisi su un muro una poesia, un inno al paese, un verso.

Infine il musicista Ennio Morricone, cittadino onorario di Cervara, ha lasciato scritte su una pietra, le note di un’allegra passacaglia, antica danza popolare spagnola. Ennio Morricone ha anche composto musiche inedite dal titolo “Notturno per Cervara” e

“Passacaglia per Cervara” nel 1998, dirette da Andrea Morricone con Roma Sinfonietta a

Cervara il 2 luglio 1998. “Un orizzonte immenso”, scriveva più di un secolo fa il

pittore Ernest Hébert, che trovò rifugio in queste solitudini e qui dipinse la bellezza di

Rosa Nera, modella di 16 anni sorpresa mentre prendeva acqua alla fonte di Monestriglio, dove mette in risalto la melanconia penetrante di un’anima eccezionalmente delicata. La donna paesana fu sempre in tutta la sua carriera di pittore la sua musa preferita, elevandola al più alto simbolo di bellezza e perfezione, segnaliamo quindi che è stato realizzato un cortometraggio proprio su questo rapporto.

Dopo la presentazione delle manifestazioni da parte del Sindaco Adriano Alivernini e di Maria Antonietta Orlandi Consigliere delegato alla Cultura e Turismo alle ore 17,30 presso gli Archi Santi (Sagrato della Chiesa), alle ore 17,50 lo scrittore Gianni Andrei introdurrà gli eventi artistico-culturali tra i quali alle ore 19,00 l’anteprima assoluta del film

cortometraggio Rosa Nera del Maestro Antonio Proietti, Regia di Gianluca Filippi, preceduta alle ore 18,40 dalla mostra delle foto del backstage dell’artista Valter

Sambucini.

Un notevole personaggio pittore Ernest Hébert che fu direttore dell’Académie de

France a Roma dal 1867 al 1872; dal 1882 al 1885 fu professore all’Ecole des Beaux-Arts di Parigi e ancora direttore dell’Accademia di Francia a Roma dal 1885 al 1890. Pittore di successo, ricercato dalla mondanità e dalla stessa famiglia imperiale, ma con un rapporto umano e privilegiato con l’Italia ed in particolare con Cervara. Ma parlare di Ernest Hébert a Cervara significa cercare di approfondire la figura misteriosa e fascinosa di una delle più celebri modelle dell’intera Valle dell’Aniene: Rosa Nera.

L’Artista arrivò a Cervara quando aveva 39 anni e qui visse dall’ottobre 1856 al maggio 1858. A Parigi Hébert aveva sentito che la sua pittura aveva bisogno di nuove energie, nuovi stimoli e decise quindi di tornare in Italia per ritrovare quella ispirazione iniziale che gli aveva dato il successo. A Roma gli parlarono di un paese impervio ed arroccato dell’alta Valle dell’Aniene. Decise allora di partire per Subiaco, così si incammina per un sentiero infinito che tra rocce ed anfratti lo porta a Cervara e al suo arrivo viene subito colpito dalla visione di un arco di accesso al paese da dove passano le donne per andare ad attingere l’acqua alla fonte di “Monestrigliu”.