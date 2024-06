A fuoco piccola area vicino alla pinetina di via Tovaglieri a Tor Tre Teste

Alle ore 9 di oggi 6 giugno 2024 è stato è andato in fiamme un piccolo rettangolo dell’area, appartenente a privati, a lato della zona del parco di Tor Tre Teste dove c’è una pinetina di fronte alla biblioteca Gianni Rodari in via Francesco Tovaglieri.

I Vigili del Fuoco, subito accorsi, hanno spento rapidamente l’incendio prima che si propagasse tutto attorno all’erba alta e secca.

